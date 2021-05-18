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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Ефимова вышла в финал чемпионата Европы на дистанции 100 метров брассом

Чемпионка России на этой дистанции Евгения Чикунова в финальный заплыв не отобралась

ТАСС, 18 мая. Россиянка Юлия Ефимова вышла в финальный заплыв на дистанции 100 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

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Финал состоится в среду. 29-летняя россиянка поделила второе место в своем предварительном заплыве с итальянкой Арианной Кастильони и квалифицировалась в финал с четвертым результатом. Другая россиянка Евгения Чикунова не вышла в финал.

На чемпионате России, который состоялся в апреле, Ефимова заняла второе место на дистанции 100 метров, уступив Чикуновой.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира. На последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу, победив на дистанции 200 м брассом. Также она побеждала на этой дистанции в 2013 и 2017 годах.

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