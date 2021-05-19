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Футбол в Италии

СМИ: Тедеско может возглавить "Фиорентину"

В минувшем сезоне чемпионата России специалист являлся главным тренером московского "Спартака", став серебряным призером турнира
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 19 мая. Немецкий специалист Доменико Тедеско, который покинет московский "Спартак" по окончании контракта, может возглавить итальянский футбольный клуб "Фиорентина". Об этом сообщает итальянский портал Firenzeviola.

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По информации источника, 35-летний специалист, который родился в Италии, является одним из кандидатов на пост главного тренера флорентийского клуба.

Контракт Тедеско со "Спартаком" рассчитан до 30 июня, специалист не будет подписывать новое соглашение и уже попрощался с клубом. Тедеско стал главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года. Под его руководством красно-белые заняли второе место в чемпионате России и в следующем сезоне сыграют в квалификации Лиги чемпионов.

За "Фиорентину" выступает российский нападающий Александр Кокорин, который в первой половине сезона-2020/21 играл за "Спартак" под руководством Тедеско. Нынешний главный тренер флорентийцев Джузеппе Якини уже объявил, что покинет команду по окончании сезона. "Фиорентина" за тур до окончания чемпионата Италии занимает 13-е место в таблице с 39 очками.

Ранее Тедеско возглавлял "Шальке", завоевав с ним серебряные медали чемпионата Германии в сезоне-2018/19.

Теги
Тедеско, ДоменикоФутбол в Италии
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