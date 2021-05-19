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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе ожидает, что новые правила контактной борьбы в лыжных гонках утвердят до Олимпиады

Глава национальной федерации считает, что обновления нужно делать до начала сезона
Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Новые правила контактной борьбы в лыжных гонках могут быть утверждены перед началом нового сезона, который является олимпийским. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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В FIS задумались об изменении правил контактной борьбы в лыжных гонках после ряда инцидентов в минувшем сезоне. Наиболее громкими стали истории противостояния Александра Большунова с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти и с норвежцем Йоханнесом Клебо в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

"Думаю, осенью они могут быть приняты, - сказала Вяльбе о новых правилах контактной борьбы. - На ближайшем заседании FIS это вряд ли случится, но осенью почему бы и нет, тем более что перед началом сезона это будет актуально".

Ранее глава национальной федерации заявила, что новые правила контактной борьбы позволят избежать их двойного толкования в спорных ситуациях.

Олимпийские игры пройдут в феврале 2022 года в Пекине.

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Зимние олимпийские виды спорта
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