На чемпионате мира в Риге не выявлено случаев заражения коронавирусом среди хоккеистов

РИГА, 19 мая. /ТАСС/. Ни одного случая заболевания коронавирусом в так называемом красном пузыре, куда входят игроки и персонал команд чемпионата мира по хоккею, который стартует в Риге 21 мая, пока не выявлено. Об этом в среду сообщил глава оргкомитета мирового первенства Эдгарс Бунцис.

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"Пока все в порядке. В рамках "красного пузыря" у нас нет ни одного случая COVID-19", - сказал Бунцис в эфире Латвийского телевидения. Всего на турнире, по его словам, предусмотрено четыре уровня "пузырей безопасности", к участникам которых предъявляются разные требования. Самые строгие касаются "красного пузыря", в который входят игроки, тренеры и персонал команд, а также судьи - все они должны регулярно сдавать тесты на коронавирус.

Уровнем ниже - в "синем пузыре" - находятся представители средств массовой информации, а в следующем за ним "зеленом" - обслуживающий персонал и другие лица, связанные с организацией проведения первенства. Последний четвертый "пузырь" будет относиться к зрителям, если организаторы получат разрешение на присутствие болельщиков на матчах чемпионата.

В свою очередь, решение правительства Латвии 18 мая не включать в повестку дня заседания вопрос о допуске зрителей на матчи первенства Бунцис оценивает как выжидательную позицию, а не полное отрицание такой возможности. Глава оргкомитета чемпионата выразил надежду на улучшение эпидемиологической ситуации в Латвии, что позволит пускать зрителей на трибуны на более поздней стадии турнира.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ранее заявил, что не видит возможности провести чемпионат мира в присутствии зрителей в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Министерство образования и науки республики предлагало разрешить присутствовать зрителям на матчах мирового первенства при условии предъявления отрицательного результата теста на COVID-19, однако премьер накануне не включил этот вопрос в повестку дня заседания правительства.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.