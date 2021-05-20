"Монако" с Головиным в составе проиграл ПСЖ в финале Кубка Франции

ТАСС, 20 мая. "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 обыграл "Монако" в финальном матче Кубка Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс".

На 19-й минуте после грубой ошибки защитника "Монако" Акселя Дисаси счет открыл Мауро Икарди. На 81-й минуте мяч забил Килиан Мбаппе, который в эпизоде с голом Икарди отметился результативной передачей.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

ПСЖ выиграл Кубок Франции в 14-й раз, клуб является лидером по этому показателю. Пять раз парижская команда проигрывала в финале турнира. "Монако" в пятый раз уступил в решающем матче кубка страны, также на счету клуба пять побед в турнире.