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Футбол во Франции

"Монако" с Головиным в составе проиграл ПСЖ в финале Кубка Франции

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу парижского клуба
Александр Головин и Идрисса Гуйе EPA-EFE/Ian Langsdon
Описание
Александр Головин и Идрисса Гуйе
© EPA-EFE/Ian Langsdon

ТАСС, 20 мая. "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 обыграл "Монако" в финальном матче Кубка Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс".

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На 19-й минуте после грубой ошибки защитника "Монако" Акселя Дисаси счет открыл Мауро Икарди. На 81-й минуте мяч забил Килиан Мбаппе, который в эпизоде с голом Икарди отметился результативной передачей.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

ПСЖ выиграл Кубок Франции в 14-й раз, клуб является лидером по этому показателю. Пять раз парижская команда проигрывала в финале турнира. "Монако" в пятый раз уступил в решающем матче кубка страны, также на счету клуба пять побед в турнире.

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Футбол во Франции
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