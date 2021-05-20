Черчесов: футболисты сборной России Мухин и Баринов полностью оправились от травм

НОВОГОРСК /Московская область/, 20 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" Дмитрий Баринов и Максим Мухин провели полностью первую тренировку в составе сборной России и не испытывают в настоящее время проблем со здоровьем. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Российская команда проводит сбор в Новогорске в рамках подготовки к чемпионату Европы. 19-летний Мухин пропустил в воскресенье встречу заключительного тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Локомотивом" и "Уралом" (1:0). Он проводил реабилитационное лечение под контролем врача сборной Эдуарда Безуглова и реабилитолога Игоря Степанова. 24-летний Баринов не сумел завершить из-за повреждения финал Бетсити - Кубка России с "Крыльями Советов" (3:1) и также не сыграл против "Урала".

"По Баринову и Мухину после финала Кубка [России], когда у них были повреждения, я сам с [главным тренером "Локомотива" Марко] Николичем разговаривал, он изначально не планировал их использовать в последнем матче, - сказал Черчесов. - Мы попросили, чтобы он нам их отдал, и уже несколько дней до сбора они работали с нашими врачами и терапевтами. Сейчас мы хорошо знаем их состояние, и сегодня они уже тренировались, провели полную тренировку, никаких проблем нет".

Также специалист сообщил, что защитник Федор Кудряшов тренировался меньше, так как тренерский штаб дал ему возможность отдохнуть. "Кудряшов, кстати, сегодня чуть меньше тренировался, потому что играл только 18 [мая], у него был сложный сезон, и поэтому мы сегодня его немного поберегли", - добавил Черчесов.

В Австрии к команде присоединятся Денис Черышев, Александр Головин и Алексей Миранчук, которые еще не завершили сезон в своих клубах. "23 [мая] у них последние матчи, естественно, мы хотим, что бы они были 24 [мая], сейчас мы на связи - у кого-то в этот день собрание, у кого-то еще что. Но мы постараемся, чтобы уже 24 [мая] они все были, а ситуация подскажет. Самое позднее - 25 [мая] они будут, но планируем 24-го", - сообщил тренер.

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после учебно-тренировочного сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая. Подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня). Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах.