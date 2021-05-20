Чимрова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы на дистанции 200 м баттерфляем

ТАСС, 20 мая. Россиянка Светлана Чимрова стала третьей в финальном заплыве на 200 м баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 8,55 секунды. Победу одержала венгерская спортсменка Богларка Капаш (2.06,50), третье место заняла ее соотечественница Катинка Хоссу (2.08,14).

Сборная России занимает первое место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, завоевав 16 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград. На второй позиции идет команда Италии (6-10-11), на третьей - команда Украины (6-4-2).

Чимрова является серебряным призером чемпионата мира - 2017 в комбинированной эстафете 4х100 м, в этой же дисциплине она выиграла бронзовую награду мирового первенства 2013 года. В ее активе теперь одна золотая, три серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов Европы.

Соревнования в Венгрии завершатся 23 мая.