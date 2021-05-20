Россияне стали четвертыми в комбинированной смешанной эстафете на чемпионате Европы

ТАСС, 20 мая. Российская команда в составе Юлии Ефимовой, Марии Каменевой, Климента Колесникова и Андрея Минакова показала четвертый результат в комбинированной смешанной эстафете 4х100 м на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Венгрии.

Пловец Антон Чупков стал чемпионом Европы на дистанции 200 м брассом

Россияне преодолели дистанцию за 3 минуты 43,6 секунды. Первое место с новым рекордом Европы заняли пловцы из Великобритании (3.38,82), вторыми стали нидерландцы (3.41,28), третьими - итальянцы (3.42,30).

Всего в четверг россияне завоевали две медали: Светлана Чимрова взяла бронзовую награду на дистанции 200 м баттерфляем, Антон Чупков стал двукратным чемпионом Европы на 200 м брассом.

В общем зачете чемпионата Европы по водным видам спорта россияне занимают первое место, завоевав 17 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград. На второй строчке идет команда Италии (6-11-13), на третьей - команда Украины (6-4-2). В плавании сборная России также занимает первое место по числу наград (6-1-4), следом идут британцы (3-4-2) и венгры (3-2-1).

В пятницу у женщин пройдут финальные заплывы на дистанциях 1500 м вольным стилем, 100 м на спине, 200 м брассом, а также эстафета 4х200 м вольным стилем. Мужчины поборются за медали на дистанциях 50 м баттерфляем и 200 м вольным стилем.

Чемпионат Европы в Будапеште завершится 23 мая.