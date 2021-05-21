Гребцы высоко оценили организацию этапа Кубка мира в Барнауле и поддержку болельщиков

БАРНАУЛ, 21 мая. /ТАСС./ Спортсмены удивлены высокой организацией соревнований и небывалой поддержкой болельщиков во время выступлений на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Барнауле. Об этом журналистам сообщила в пятницу байдарочница Наталья Подольская.

"Ветер усилился прямо перед заездом. С ветром вообще здесь сложно, он меняется постоянно, он встречный. Вчера так резко похолодало, было немного непривычно, для тех, кто из Мексики - особенно. Все говорят, что холодно, сильный ветер, замерзли, но все довольные. От канала самые хорошие впечатления: все классно сделано, на уровне и кажется, будто мы за границей. Нам все очень нравится. На мировых соревнованиях обычно болельщики так не кричат, как здесь - нас это будоражит", - сказала спортсменка.

Она рассказала, что обычно перед стартом на Кубках мира, когда спортсмены стоят в ловушках, стоит тишина, а в Барнауле комментаторы соревнований призывали болельщиков к эмоциональной реакции. "Я не могу сказать, что это хорошо, но если ты можешь отключиться от этого, то в принципе это круто, приятна такая поддержка и приятно порадовать болельщиков", - отметила Подольская.

Спортсменка рассказала, что выступала на личной, а не на арендованной байдарке. В целом к инициативе Международной федерации каноэ (ICF) о предоставлении лодок организаторами соревнований относится неоднозначно и считает, что в таком случае всем спортсменам должны быть предоставлены одинаковые условия и те модели лодок, на которых они привыкли стартовать. Говоря о дальнейших планах Подольская сообщила, что теперь отправляется в Краснодар, а затем на чемпионат Европы в Польше. Там она намерена максимально хорошо выступить.

В Барнауле 20 мая стартовал второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, право проведения которого Алтайскому краю доверила ICF в марте 2019 года после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов". В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Для проведения соревнований были закуплено 300 лодок на общую сумму 150 млн рублей. Всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей. В соревнованиях участвуют более 400 спортсменов из почти 60 стран мира.