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Мировой футбол

Двое представителей России вошли в руководящие комитеты ФИФА

Алена Лаптева и Лариса Захарова будут занимать свои посты в течение четырех лет

ТАСС, 21 мая. Россиянки Алена Лаптева и Лариса Захарова были избраны в руководящие комитеты Международной федерации футбола (ФИФА). Это произошло в пятницу во время конгресса организации.

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Лаптева является членом комитета Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков, она вошла в состав следственной палаты комитета по этике ФИФА. Захарова - кандидат юридических наук, доцент, она сохранила место в апелляционном комитете ФИФА, в его состав она вошла в 2017 году.

Срок действия полномочий каждой из них составляет четыре года.

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