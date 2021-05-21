Двое представителей России вошли в руководящие комитеты ФИФА

ТАСС, 21 мая. Россиянки Алена Лаптева и Лариса Захарова были избраны в руководящие комитеты Международной федерации футбола (ФИФА). Это произошло в пятницу во время конгресса организации.

Лаптева является членом комитета Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков, она вошла в состав следственной палаты комитета по этике ФИФА. Захарова - кандидат юридических наук, доцент, она сохранила место в апелляционном комитете ФИФА, в его состав она вошла в 2017 году.

Срок действия полномочий каждой из них составляет четыре года.