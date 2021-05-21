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Летние олимпийские виды спорта

Ефимова заявила, что рада завоевать бронзу чемпионата Европы по плаванию

Для спортсменки эта медаль стала первой на турнире
Юлия Ефимова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Юлия Ефимова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова рада завоеванию бронзы на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Об этом она заявила журналистам в пятницу после окончания соревнований.

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Для 29-летней Ефимовой эта медаль стала первой на турнире, до этого она стала четвертой на дистанции вдвое короче и в эстафете.

"Я действительно счастлива завоевать эту медаль, потому что понимаю, что нахожусь не в очень хорошей форме из-за ковида, да и в целом. После чемпионата мира в Кванджу, зная, что нас ждет олимпийский сезон, я взяла трехмесячный перерыв. Потом же оказалось, что Олимпиаду перенесли на один год, так что в конечном итоге я не участвовала в соревнованиях более двух лет", - сказала Ефимова.

"Моим первым соревнованием стал чемпионат России две недели назад, так что это всего лишь мое второе соревнование после перерыва. Мне нужно время, нужно выступать, поэтому после этого я поеду на "Маре Нострум", чтобы еще раз получить соревновательную практику", - добавила она.

Ефимова является действующей чемпионкой мира на 200-метровке брассом, однако на чемпионате России она проиграла олимпийский отбор на эту дистанцию. На Играх в Токио Россию в этой дисциплине должны представить Мария Темникова и Евгения Чикунова. Первая в финал не отобралась, Чикунова стала четвертой, уступив Ефимовой в борьбе за бронзу одну сотую секунды.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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