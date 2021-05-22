Футболист Захарян пропустит начало сбора команды России в Австрии из-за болезни

Захарян был впервые вызван в основную сборную России, ранее он провел три матча за молодежную сборную на чемпионате Европы 2021 года.

"Сборная России перед вылетом в Австрию понесла потерю. У полузащитника Арсена Захаряна появились клинические признаки бактериальной ангины, что подтвердилось при анализе крови. В связи с этим он останется под наблюдением в Москве и пройдет рекомендованный в таких ситуациях курс терапии. Если в ближайшие дни состояние и гематологические показатели нормализуются, то он присоединится к команде на сборе в Австрии", - говорится в сообщении.

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая. Также подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).