{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

У футболиста сборной России Фернандеса не выявлено значимых повреждений

В ходе тренировки россиянин почувствовал дискомфорт в паховой области и завершил занятия досрочно
Марио Фернандес Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Марио Фернандес
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 22 мая. Футболист сборной России Марио Фернандес избежал серьезного повреждения. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

В ходе тренировки россиянин почувствовал дискомфорт в паховой области и завершил занятия досрочно. Во второй половине дня футболист вместе с командой вылетит на сбор в Австрию.

На эту тему
Футболист Захарян пропустит начало сбора команды России в Австрии из-за болезни
Футболист Захарян пропустит начало сбора команды России в Австрии из-за болезни

Ранее пресс-служба сборной сообщила, что полузащитник Арсен Захарян пропустит начало сбора из-за бактериальной ангины.

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая. Также подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Теги
Евро-2020
ATP
Теннисист Медведев связывает свой успех с занятиями с "ментальным тренером"
При этом, как отметил спортсмен, подобная практика вовсе не является обязательным условием для того, чтобы стать лучшим
Читать полностью