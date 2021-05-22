Соперница Ефимовой Чикунова на чемпионате Европы выступала после тяжелой формы болезни

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россиянка Евгения Чикунова на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште выступала после болезни, поэтому не сумела должным образом подготовиться к турниру. Об этом ТАСС рассказала тренер спортсменки Витта Новожилова.

16-летняя Чикунова на чемпионате Европы стала четвертой на дистанции 200 м брассом, уступив в борьбе за третье место соотечественнице Юлии Ефимовой. В апреле на чемпионате России Чикунова одержала победу, в то время как Ефимова стала третьей, проиграв олимпийский отбор на этой дистанции.

"Женя полторы недели назад очень сильно болела, вплоть до гайморита - сказала Новожилова. - Она была на антибиотиках, неделю не плавала, поэтому сейчас просто не в форме".

"Вчера ей помешала маленькая ошибка - она сделала лишний гребок. Если бы не он, то она бы оказалась в призах, возможно, даже стала бы второй. При этом, в отличие от всех остальных, она финишировала за 36,2. Это внушает уверенность и дает надежду. Силы у нас есть", - добавила она.

Ефимова является действующей чемпионкой мира на дистанции 200 м брассом, Чикунову в Будапеште она опередила на одну сотую секунды.

Чикунова опередила Ефимову в 2019 году в отборе на чемпионат мира, однако вместе с тренерами она тогда решила отказаться от выступления на турнире.