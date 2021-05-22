Кириленко: российскому баскетболу не хватает денег для поощрения детских тренеров

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 мая. /ТАСС/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал низкий стимул для работы у детских тренеров одной из основных проблем российского баскетбола. Это связано с нехваткой средств для поощрения тренеров на постоянной основе, сообщил он в интервью в ходе марафона "Новые знания" в субботу.

"Одна из главных проблем в баскетболе - <...> детские тренеры, у которых мало стимула для работы. Если мы возьмем какие-то крупные регионы, такие как Москва, Санкт-Петербург, то там еще более-менее, но если мы отъезжаем чуть-чуть в регионы, то зарплата совсем маленькая. <…> У нас не хватает денег, чтобы поощрять на постоянной основе детских тренеров", - сказал Кириленко.

По словам главы РФБ, сложно объяснить тренеру, "почему он должен за 10 тысяч рублей работать целый месяц". Вместе с тем федерация учредила систему грантов для поощрения тренеров, которые готовят спортсменов в национальные сборные, начиная с юношеских. На текущий момент поощрения получают только те наставники, чьи команды выигрывают медали на региональных уровнях, чемпионатах России.

"Есть регионы, где один-два сильных игрока, но они не выигрывают титулы, но их [тренеров] нужно поощрять, потому что огромное количество самородков в регионах. Мы, получается, обесцениваем работу тренера, который подготовил одного-двух игроков, а категорию или балл к зарплате получил тренер, у которого хорошая команда, но нет ни одного человека, который играл бы в сборной", - добавил Кириленко, уточнив, что данная система сбалансирует поощрение тренеров.

Кроме того, федерация разрабатывает проект, в рамках которого игрок, получивший статус профессионала, будет поддерживать своего детского тренера на протяжении карьеры.

О марафоне

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-П

етербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru с возможностью для каждого желающего из любой точки мира подключиться, чтобы получить новые знания.