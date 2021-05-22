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ATP

Тарпищев: Хачанов набирает форму, но ему не хватает функциональной готовности

Россиянин проиграл британцу Кэмерону Норри в полуфинале турнира АТР во французском Лионе
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Карен Хачанов только набирает форму, но пока ему не хватает функциональной готовности и уверенности. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Хачанов проиграл британцу Кэмерону Норри в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) во французском Лионе. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу 25-летнего британца, который провел второй матч за день: ранее в субботу он обыграл француза Артура Риндеркнеха (6:3, 3:6, 6:3). 25-летний Хачанов был посеян на турнире под восьмым номером. В финале Норри сыграет с греком Стефаносом Циципасом (2-й номер посева).

"Хачанов только набирает форму, поэтому результат - не трагедия. Но для успеха ему не надо было ввязываться в обмен ударами с британцем. Функционалки еще у Карена нет, - сказал Тарпищев. - Плюс в данном матче не было вариативности, потому что не было уверенности".

Хачанов занимает 26-ю строчку мирового рейтинга и имеет на счету четыре титула АТР. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом россиянина является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции - 2019.

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