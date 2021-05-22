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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Российский пловец Рылов стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров на спине

Второе место занял британец Люк Гринбанк, уступивший победителю 0,16 секунды
Евгений Рылов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Евгений Рылов
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 22 мая. Российский пловец Евгений Рылов занял первое место на дистанции 200 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

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Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 54,46 секунды. Второе место занял британец Люк Гринбанк (1.54,62), третьим финишировал представитель Швейцарии Роман Митюков (1.56,33).

Рылову 24 года, он является двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. На турнире в Будапеште он завоевал третью медаль, также в его активе золото в эстафете 4х100 метров вольным стилем и бронза в смешанной эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Сборная России возглавляет медальный зачет чемпионата Европы по водным видам спорта, в активе российских спортсменов 19 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых наград. Второе место занимают британцы (9-10-5), третьими идут итальянцы (7-13-17).

Чемпионат Европы завершится 23 мая.

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Чемпионат Европы по водным видам спорта
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