Призер чемпионата мира по ходьбе Мизинов планирует выступить 5 июня на турнире в Испании

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) 22 мая объявила о том, что одобрила заявки 23 российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса в 2021 году. Среди получивших нейтральный статус и право выступать на международных стартах есть и 23-летний Мизинов.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в ходьбе на 20 км Василий Мизинов планирует выступить 5 июня на турнире серии World Athletics Challenge в испанской Ла-Корунье. Об этом ТАСС сообщила личный тренер спортсмена Елена Сайко.

"Мы верили с самого начала, что у нас будет допуск, - призналась Сайко. - Очень хотели выступить в середине мая на командном Кубке Европы, но не получилось из-за отсутствия нейтрального статуса, хотя к этому турниру специально готовились. Выступление на чемпионате России в конце мая, напротив, не входило в наш план подготовки к главному старту сезона. Хотим выступить 5 июня в Ла-Корунье, но теперь нам нужно получить оперативно приглашение от организаторов турнира и сделать въездные визы".

"Этот старт станет для нас подготовительным, Василий поедет туда не для того, чтобы обязательно выиграть", - добавила тренер.

Мизинов, выигравший в 2018 году бронзу чемпионата Европы в Берлине на 20-километровой дистанции, имеет выполненный олимпийский норматив. Летний сезон - 2021 спортсмен открыл 3 мая заходом на 10 км на Кубке Московии, где финишировал первым.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.