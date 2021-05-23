"Ливерпуль" и "Челси" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона

ТАСС, 23 мая. "Ливерпуль" и "Челси" завоевали право сыграть в Лиге чемпионов по итогам сезона-2020/21 чемпионата Англии по футболу.

Лондонский "Арсенал" впервые с сезона-1995/96 не сыграет в еврокубках

В заключительном туре чемпионата, матчи которого прошли в воскресенье, "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:0, а "Челси" в гостях уступил "Астон Вилле" (1:2). В турнирной таблице "Ливерпуль" занял третье место, набрав 69 очков, "Челси" с 67 очками стал четвертым. В Лигу чемпионов попадают четыре лучшие команды Английской премьер-лиги.

Шансы на попадание в Лигу чемпионов перед последним туром сохранял "Лестер". В 38-м туре команда дома проиграла "Тоттенхэму" (2:4) и заняла пятую строчку в итоговой турнирной таблице. "Лестер" набрал 66 очков.

"Лестер" примет участие в групповом этапе Лиги Европы, от Англии там также сыграет "Вест Хэм", занявший шестое место и набравший 65 очков. Седьмым в таблице финишировал "Тоттенхэм" (62 очка), лондонцы сыграют в квалификации Лиги конференций.

Чемпион Англии определился досрочно, им стал "Манчестер Сити" (86 очков), второе место занял "Манчестер Юнайтед" (74). Покинули премьер-лигу "Фулхэм", "Вест Бромвич" и "Шеффилд Юнайтед", их в следующем сезоне заменят "Норвич" и "Уотфорд", последнюю путевку в высший дивизион разыграют "Брентфорд" и "Суонси".