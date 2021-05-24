Матч лидеров. Сборная России сыграет со словаками на чемпионате мира по хоккею

ТАСС, 24 мая. Хоккеисты сборной России в понедельник проведут третий матч на чемпионате мира в Риге. Соперниками подопечных Валерия Брагина будет команда Словакии, обе сборные на старте турнира одержали по две победы и пока не знают поражений. Игра начнется в 16:15 мск.

В воскресенье сборная России провела тренировку, в которой из-за травм не принимали участие форварды Михаил Григоренко и Константин Окулов. На счету Григоренко четыре очка (две шайбы + две передачи) в двух матчах, а вот Окулов получил повреждение в первой игре на турнире и с тех пор не играл.

В воскресной тренировке Григоренко в звене с Павлом Карнауховым и Антоном Слепышевым заменил Сергей Толчинский, а в номинально первой тройке нападения с Александром Барабановым и Максимом Шалуновым занимался Дмитрий Воронков. Участие Григоренко и Окулова в предстоящей игре находится под вопросом, возможно, тренерский штаб прибережет их для следующих игр, в которых россиянам предстоит сыграть с грозными швейцарцами и шведами, а также с сотворившими сенсацию на турнире датчанами и белорусами.

Связка из "Лександа" в действии

Словаки в первых двух матчах обыграли белорусов (5:2) и британцев (2:1). В этих играх на главных ролях была тройка нападения в составе выступающего за фарм-клуб "Бостона" в Американской хоккейной лиге Роберта Лантоши, лучшего бомбардира и самого ценного игрока прошедшего чемпионата Швеции Марека Гривика из "Лександа", который перешел в "Торпедо", и его уже бывшего партнера по клубу Петера Чехларика. Представители этого звена забили уже пять голов на турнире.