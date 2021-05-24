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ЧМ по хоккею в Риге

Матч лидеров. Сборная России сыграет со словаками на чемпионате мира по хоккею

Встреча начнется в 16:15 мск
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 24 мая. Хоккеисты сборной России в понедельник проведут третий матч на чемпионате мира в Риге. Соперниками подопечных Валерия Брагина будет команда Словакии, обе сборные на старте турнира одержали по две победы и пока не знают поражений. Игра начнется в 16:15 мск.

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Хорошая тренировка.

В воскресенье сборная России провела тренировку, в которой из-за травм не принимали участие форварды Михаил Григоренко и Константин Окулов. На счету Григоренко четыре очка (две шайбы + две передачи) в двух матчах, а вот Окулов получил повреждение в первой игре на турнире и с тех пор не играл.

В воскресной тренировке Григоренко в звене с Павлом Карнауховым и Антоном Слепышевым заменил Сергей Толчинский, а в номинально первой тройке нападения с Александром Барабановым и Максимом Шалуновым занимался Дмитрий Воронков. Участие Григоренко и Окулова в предстоящей игре находится под вопросом, возможно, тренерский штаб прибережет их для следующих игр, в которых россиянам предстоит сыграть с грозными швейцарцами и шведами, а также с сотворившими сенсацию на турнире датчанами и белорусами.

Связка из "Лександа" в действии

Словаки в первых двух матчах обыграли белорусов (5:2) и британцев (2:1). В этих играх на главных ролях была тройка нападения в составе выступающего за фарм-клуб "Бостона" в Американской хоккейной лиге Роберта Лантоши, лучшего бомбардира и самого ценного игрока прошедшего чемпионата Швеции Марека Гривика из "Лександа", который перешел в "Торпедо", и его уже бывшего партнера по клубу Петера Чехларика. Представители этого звена забили уже пять голов на турнире.

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Единственным представителем Национальной хоккейной лиги у словаков является форвард Мариан Студенич из "Нью-Джерси", на счету которого пока только голевая передача в матче с белорусами. В словацкой команде собраны представители разных чемпионатов, в том числе и Континентальной хоккейной лиги - ее представляет Адам Лишка из "Северстали". Также в составе сборной Словакии выступает голкипер Юлиус Гудачек, который покинул московский "Спартак" по окончании прошедшего сезона.

Генеральный менеджер команды Мирослав Шатан является представителем поколения словацкой сборной, которое в 2000 году в Санкт-Петербурге играло в финале чемпионата мира, а спустя два года выиграло его. Последним крупным успехом словаков на чемпионатах мира является выход в финал в 2012 году, где сборная проиграла россиянам. Последний раз словаки выходили в плей-офф турнира в 2013 году. Главным тренером сборной Словакии является канадец Крэйг Рэмзи, который возглавляет команду уже три года.

В последний раз соперники играли друг с другом в 2018 году на чемпионате мира в Копенгагене, тогда россияне победили со счетом 4:0.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Россия220000011-46
2Словакия22000007-36
3Швейцария22000006-26
4Дания21000014-43
5Белоруссия21000013-53
6Швеция20000023-50
7Чехия20000025-90
8Великобритания20000022-90

 

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