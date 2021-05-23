Хорошая тренировка. Россияне разгромили британцев в матче чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная России разгромила команду Великобритании со счетом 7:1 во втором матче на чемпионате мира по хоккею в Латвии. Четыре шайбы россияне забросили в первые 11 минут встречи. В первом матче турнира против сборной Чехии россияне лишились нападающего Константина Окулова, который попал под силовой прием и получил травму. В связи с этим в заявку команды был включен нападающий Сергей Толчинский, который и заменил Окулова в первом звене, также в состав попал форвард Андрей Кузьменко, заменивший Евгения Тимкина. Место в воротах занял Иван Бочаров, который в прошлом матче был запасным вратарем. "Они неплохо влились [в игру], да, противник не такого высокого уровня, но все трое провели хороший матч", - сказал после матча главный тренер россиян Валерий Брагин.

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Специалист рассказал о состоянии Окулова. "Он будет восстанавливаться [в расположении сборной], посмотрим, - сказал Брагин. - Там повреждение плеча, но врачи работают с ним, поэтому надеемся на него в дальнейшем". Начало первого периода вышло неожиданно равным, однако уже к шестой минуте россиянам удалось захватить преимущество - в этом помогло и удаление Дэвида Филлипса, которое реализовал Антон Бурдасов. Через 30 секунд уже сборная России осталась в меньшинстве, но это не помешало ей забросить вторую шайбу - гол на счету Михаила Григоренко. В первой половине первого периода болельщики сборной России увидели еще две заброшенные шайбы в ворота команды Великобритании: Бурдасов оформил дубль, а Толчинский забил первый гол на чемпионатах мира. После этого игра несколько успокоилась. Британцы еще дважды поиграли в меньшинстве, а за 1 минуту 14 секунд до конца игрового отрезка усилиями Лиэма Кирка реализовали большинство и сократили отставание в счете. Второй период вышел менее результативным во многом благодаря действиям Джексона Уистла, который стал играть более уверенно. Однако одну шайбу россиянам все-таки забросить удалось - Павел Карнаухов стал еще одним игроком, который отметился первым голом на чемпионатах мира. В игре оттачивались детали В третьем игровом отрезке еще один дебютант сборной России забросил шайбу в ворота Уистла - на этот раз отличился Кузьменко. Точку в матче поставил капитан команды Антон Слепышев. Арбитры не сразу засчитали его гол, для этого им потребовался просмотр повтора игрового момента.

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"Она (шайба) попала в дальнюю раму, судья за воротами не увидел шайбу, она вылетела на пятак, и он подумал, что была перекладина. И только после окончания момента он решил, что будет просмотр. Дело не в эмоциях, просто он не увидел шайбу, поэтому не мог ее засчитать", - сказал Слепышев на послематчевой пресс-конференции. В целом победа россиян не стала сюрпризом, так как британцы считаются командой-андердогом на турнире. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель назвал матч тренировкой для сборной России: "Россияне забили четыре гола за четыре минуты, поэтому все было ясно с самого начала, - сказал ТАСС Фазель. - Дальше у вашей сборной была больше тренировка. Могли и должны были забить больше, но ограничились семью шайбами". Брагин также назвал матч против британцев подготовкой к следующей встрече. 24 мая россияне встретятся со сборной Словакии. "[В матче против британцев] мы несколько вариантов наиграли, большинство посмотрели, поэтому это была полезная игра, хорошая подготовка к следующему матчу", - сказал тренер. В настоящее время все матчи чемпионата мира проходят при пустых трибунах. Сейм Латвии принял решение обязать правительство допустить на трибуны тех болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием. Сообщается, что решение по зрителям может быть принято в начале следующей недели. Однако Толчинский отметил, что это не вызывает никаких проблем. "В этом тоже есть какая-то своя соль, это прикольно, потому что появляется какая-то ностальгия, переносишься во время, когда играл по своему возрасту на турнирах, куда приходит человек 50, и из них 48 - это чьи-то родные и близкие, - сказал Толчинский. - Может быть, на "Арене-Рига" тяжелее играть, а здесь ничего такого лично я не ощущал. Думаю, у нас была уверенность, так как у нас хороший состав, поэтому мы выходили с первых минут максимально сконцентрированные. Хорошо, что получилось сразу забить и довести игру до победы". Россиянам было важно начать с побед Сборная России стартовала на турнире с двух победу - в пятницу подопечные Брагина обыграли чехов со счетом 4:3, победную шайбу за 19 секунд до окончания третьего периода забросил Григоренко.

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"Важно было успешно начать [турнир], поэтому смотрим дальше и болеем за ребят, - сказал ТАСС чемпион мира Алексей Яшин. - С чехами показали хорошую игру, молодцы, что выиграли. Но самые важные игры еще впереди, потенциал побороться за медали у этой команды есть". Глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отметил, что еще в игре сборной есть недоработки, но обратил внимание на две победы. "С большим уважением относимся ко всем соперникам, [игроки] выполнили установку на матч, забили четыре быстрых гола, а потом тренерскому штабу пришлось где-то тянуть вожжи на себя, чтобы они не потеряли концентрацию, сохранять ее было важно на протяжении всех 60 минут, - сказал Ротенберг. - Мы оттачивали наработки, детали, но в то же время понимали, что с чехами полностью выложились, и сегодня было важно завершить игру победой, так что мы достигли того результата, которого хотели видеть. Да, есть детали, которыми мы недовольны, мы понимаем, что во многих моментах могли сыграть лучше, но в то же время надо отдать должное ребятам - две победы в двух матчах, работаем дальше". "Мы серьезно готовились к этому матчу. Да, хоккеисты Великобритании - олимпийские чемпионы 1936 года, я читал интервью Вячеслава Фетисова, он с сарказмом сказал об этом, но мы без всякого сарказма относимся ко всему и очень серьезно настраиваемся на все матчи, уважаем всех соперников, - отметил Ротенберг. - Благодарю всех, так как даже слова сарказма мы воспринимаем как поддержку от великих наших легенд. Также благодарю всех болельщиков, которые с нами". Президент ФХР Владислав Третьяк сравнил манеру игры сборной России в матче против британцев с манерой игры ЦСКА под руководством Анатолия Тарасова. "Сразу в первом периоде добавили, соперник понял, что все. Так раньше выигрывал ЦСКА, Тарасов говорил: "Идем валом первые 10 минут, давим, а потом разбираемся", - сказал Третьяк. - Нам нужно, чтобы все вратари были в обойме, и мы верим в них, надеемся. Ребята почувствовали игру, это очень важно". О турнире Чемпионат мира проводится после годичного перерыва - в 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Действующим чемпионом является сборная Финляндии.

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Матчи в Риге принимают два стадиона - "Арена-Рига" (вместимость - 10 226 мест) и Олимпийский спортивный центр (6 тыс. мест). Группа А, в которой играют сборные России, Чехии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии, выступает на льду Олимпийского центра, а группа B, состоящая из команд Германии, Канады, Финляндии, США, Латвии, Норвегии, Казахстана и Италии, - на льду "Арены-Рига". В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского. В других матчах игрового дня датчане впервые в истории чемпионатов мира обыграли шведов (4:3), немцы победили норвежцев (5:1), финны - американцев (2:1), чехи уступили швейцарцам (2:5), а сборная Казахстана по буллитам обыграла команду Латвии (3:2 Б). Чемпионат мира завершится 6 июня. Хоккеисты проживают в "пузыре".

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Россия 2 2 0 0 0 0 0 11-4 6 2 Словакия 1 1 0 0 0 0 0 5-2 3 3 Швейцария 1 1 0 0 0 0 0 5-2 3 3 Дания 1 1 0 0 0 0 0 4-3 3 5 Швеция 1 0 0 0 0 0 1 3-4 0 6 Белоруссия 1 0 0 0 0 0 1 2-5 0 7 Чехия 2 0 0 0 0 0 2 5-9 0 8 Великобритания 1 0 0 0 0 0 1 1-7 0