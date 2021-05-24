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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Чехии в овертайме обыграла белорусов и одержала первую победу на чемпионате мира

Матч завершился со счетом 3:2
Михал Моравчик и Джефф Плэтт AP Photo/Oksana Dzadan
Описание
Михал Моравчик и Джефф Плэтт
© AP Photo/Oksana Dzadan

ТАСС. 24 мая. Сборная Чехии со счетом 3:2 в овертайме обыграла команду Белоруссии в матче предварительного этапа чемпионата мира в Риге. Команды выступают в группе А.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Коварж (30-я минута), Филип Задина (34) и Доминик Кубалик (62). У белорусов отличились Егор Шарангович (26) и Владислав Еременко (52).

Сборная Чехии набрала первые два очка на турнире. Ранее чешские хоккеисты уступили россиянам (3:4) и швейцарцам (1:4). Сборная Белоруссии потерпела второе поражение.

После трех матчей в активе чехов два очка, у белорусов - четыре. В следующем матче сборная Белоруссии 26 мая встретится с командой Великобритании. Чехи днем позже сыграют со шведами.

Сборные Чехии и Белоруссии встречались в рамках чемпионатов мира, белорусы не одержали ни одной победы. Турнир в Риге завершится 6 июня. -

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Словакия330000010-49
2Россия320000112-76
3Швейцария22000006-26
4Белоруссия31000115-84
5Дания21000014-43
6Чехия30100028-112
7Швеция20000023-50
8Великобритания20000022-90
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