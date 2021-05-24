Сборная Чехии в овертайме обыграла белорусов и одержала первую победу на чемпионате мира

ТАСС. 24 мая. Сборная Чехии со счетом 3:2 в овертайме обыграла команду Белоруссии в матче предварительного этапа чемпионата мира в Риге. Команды выступают в группе А.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Коварж (30-я минута), Филип Задина (34) и Доминик Кубалик (62). У белорусов отличились Егор Шарангович (26) и Владислав Еременко (52).
Сборная Чехии набрала первые два очка на турнире. Ранее чешские хоккеисты уступили россиянам (3:4) и швейцарцам (1:4). Сборная Белоруссии потерпела второе поражение.
После трех матчей в активе чехов два очка, у белорусов - четыре. В следующем матче сборная Белоруссии 26 мая встретится с командой Великобритании. Чехи днем позже сыграют со шведами.
Сборные Чехии и Белоруссии встречались в рамках чемпионатов мира, белорусы не одержали ни одной победы. Турнир в Риге завершится 6 июня. -
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Словакия
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|10-4
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|12-7
|6
|3
|Швейцария
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|6-2
|6
|4
|Белоруссия
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|5-8
|4
|5
|Дания
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4-4
|3
|6
|Чехия
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|8-11
|2
|7
|Швеция
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8
|Великобритания
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-9
|0