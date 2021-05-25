Песков: график Путина не дает ему возможности следить за сборной России на ЧМ по хоккею

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. График президента России Владимира Путина не дает ему возможности полноценно следить за игрой национальной сборной на чемпионате мира по хоккею в Риге. Об этом журналистам во вторник рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается президента, то убежден, что если речь идет о каком-то позднем времени, то, может быть, он какую-то минуту и использует, чтобы глянуть на то, что происходит на экране во время игры. Но так он, конечно, не имеет возможности [следить за игрой сборной]. Я только что рассказывал про сегодняшний график - тут не до хоккея", - сказал он.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают игру российской сборной, пресс-секретарь подчеркнул: "Игру сборной нужно оценивать по результатам, по медалям. В спорте все достаточно просто: или ты выигрываешь, или проигрываешь".

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России занимает в группе А второе место, одержав победы над командами Чехии и Великобритании и уступив словакам. В следующем матче россияне встретятся с командой Дании 26 мая.