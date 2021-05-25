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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

УЕФА возбудил дело в отношении не покинувших Суперлигу клубов

Мадридскому "Реалу", "Барселоне" и "Ювентусу" вменяется нарушение нормативно-правовой базы организации
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 25 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам расследования возбудил дисциплинарное производство в отношении испанских "Реала" и "Барселоны", а также итальянского "Ювентуса". Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Такое решение принято после расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплинарным вопросам. Производство возбуждено в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы УЕФА.

Отмечается, что дополнительная информация будет предоставлена позднее.

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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