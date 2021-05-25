Сборная Швеции разгромила швейцарцев и одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 7:0 переиграла команду Швейцарии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А, встречи проходят без зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Йеспер Фрёден (9-я и 31-я минуты), Адриан Кемпе (11), Виктор Олофссон (23), Магнус Нюгрен (42), Нильс Лундквист (48) и Хенрик Тёммернес (51). На матче работала бригада судей Континентальной хоккейной лиги - россияне Роман Гофман и Никита Шалагин, а также белорусы Максим Сидоренко и Дмитрий Голяк.

Фрёден провел первый в карьере матч на чемпионатах мира, нападающий пропустил две стартовые встречи и был заявлен перед игрой со швейцарцами. Ворота сборной Швеции защищал Адам Рейдеборн, выступавший за казанский "Ак Барс" на протяжении двух последних сезонов. После четвертой пропущенной шайбы вратаря швейцарской команды Леонардо Дженони заменил Рето Берра.

Сборные Швеции и Швейцарии в рамках чемпионатов мира провели 39-й матч. Шведы одержали 29-ю победу при четырех ничьих и шести поражениях. Шведские хоккеисты обыграли швейцарцев на мировом первенстве в восьмой раз подряд. Дважды команды встречались в финалах (2013, 2018), обе встречи завершились в пользу шведов (5:1, 3:2 Б).