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ЧМ по хоккею в Риге

Репетиция перед важными играми. Сборная России сыграет с датчанами на чемпионате мира

Команды встретятся в 11-й раз, все предыдущие встречи выиграли россияне
Хоккеисты сборной России Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 26 мая. Хоккеисты сборной России проведут четвертый матч на чемпионате мира. Соперником россиян станет команда Дании.

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В предыдущем матче подопечные Валерия Брагина неожиданно уступили словакам (1:3), которые вместе со сборной Германии остаются единственными командами, не потерявшими очки на предварительном этапе. Игра в понедельник показала, что у россиян имеются проблемы в атаке после того, как из строя выбыл форвард Михаил Григоренко. Он может вернуться в состав команды на матч с датчанами, однако не исключено, что тренерский штаб может дать нападающему передохнуть.

Сборной России предстоят более важные матчи против шведов, швейцарцев и белорусов, в которых будет определяться место россиян в первой четверке группы А. Пока подопечные Брагина занимают второе место с шестью набранными очками.

Тренерскому штабу российской команды необходимо определиться с основным вратарем, так как согласившийся приехать на чемпионат мира голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов пропустит турнир - клуб отказался его отпустить по медицинским причинам. Из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) также может приехать вратарь Сергей Бобровский, выступающий за "Флориду", которая находится на грани вылета из первого раунда плей-офф.

В конце предварительного этапа за сборную России должны сыграть форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов.

Четыре года без плей-офф

Сборная Дании начала турнир с сенсационной победы над шведами (4:3), однако затем уступила швейцарцам (0:1), а во вторник только в овертайме одолела британцев (3:2). Как и у словаков, большую роль на турнире у датчан играет первая тройка, в которой солирует лучший снайпер чемпионата мира Никлас Йенсен. Форвард "Йокерита" набрал уже семь очков (четыре гола + три передачи), он принял участие во всех голах команды на турнире.

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Партнер Йенсена по звену форвард Миккель Бодкер отметился четырьмя голевыми передачами, а выступающий в этой же пятерке защитник Маркус Лауридсен стал автором победного гола в игре с командой Великобритании.

Тренирует команду 55-летний Хайнц Элерс. Он возглавил сборную Дании в 2018 году, сменив Янне Карлссона, при котором датчане в последний раз пробились в плей-офф турнира. Это произошло на чемпионате мира в России в 2016 году.

Сборные России и Дании в 11-й раз сыграют друг против друга. Россияне выиграли все предыдущие встречи.

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