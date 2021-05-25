Первая неудача. Россияне проиграли словакам в матче чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 25 мая. Сборная России по хоккею уступила команде Словакии в третьем матче предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Риге. Встреча завершилась со счетом 1:3.

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В составе российской команды произошло несколько перестановок по сравнению с матчем против британцев (7:1). В ворота вернулся Александр Самонов, который играл в первой встрече турнира против чехов (4:3), Иван Бочаров остался на скамейке. В первом звене вместо Сергея Толчинского, который заменил травмированного Михаила Григоренко во второй тройке нападения, вышел Дмитрий Воронков. Также в заявку на матч вернулся Евгений Тимкин, пропустивший игру с британцами. Первый период оказался нерезультативным, хотя и довольно активным. Россияне не слишком уверенно действовали в обороне, но Самонов спасал свою команду. Первая шайба была заброшена только в середине второго игрового отрезка. Милош Келемен получил пас с синей линии и мощно бросил в угол. На ответ россиянам потребовалось всего 66 секунд: Толчинский получил пас из-за ворот от Антона Слепышева и бросил в касание. Из-за рикошета от Александра Барабанова шайба изменила траекторию полета, голкипер словаков Юлиус Гудачек не сумел выручить свою команду. Результат матча решился в третьем периоде. Встреча вполне могла перейти в овертайм, но Мартин Гернат точным броском с синей линии сумел реализовать удаление Максима Шалунова на 54-й минуте матча. После этого словаки сконцентрировались на обороне и не позволили россиянам ничего придумать для того, чтобы сравнять счет. В концовке матча тренерский штаб российской команды снял голкипера, однако финальный штурм не удался - в пустые ворота сборной России шайбу отправил Марек Дялога. Победа над сборной России стала первой для словаков за 17 лет. На мировом первенстве 2004 года словацкая команда обыграла россиян со счетом 2:0. Всего сборные России и Словакии в рамках чемпионатов мира провели 17 матчей. Россияне одержали 10 побед при четырех поражениях и трех ничьих, дважды команды встречались в финалах чемпионатов мира - в 2002 году победу со счетом 4:3 одержали словаки, а в 2012-м выиграли россияне (6:2). Поражение станет хорошим уроком Россияне потерпели первое поражение на чемпионате мира 2021 года. "Теперь будем знать, как работать в плане настроя команды. Противник только за счет хорошей самоотдачи сумел выиграть. Да, это для нас хороший урок, теперь мы знаем, что без полной самоотдачи на этом турнире никого не обыграть", - сказал после матча главный тренер россиян Валерий Брагин.

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"Отрезками, скажем, старались переломить, но не получилось. Для нас это хороший урок о том, как готовить команду, в дальнейшем, думаю, не будем допускать таких ошибок", - отметил он. О том, что поражение станет уроком на будущее, говорили и игроки в раздевалке, о чем ТАСС сообщил глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. "Мы сегодня готовились только к победе, после матча был разговор в раздевалке, лидеры команды сказали, что это хороший урок. Без поражений не бывает побед, поэтому учимся на своих ошибках, держим удар и работаем над тем, чтобы выиграть следующий матч. Все соперники на чемпионате мира сильные, сегодня счет на табло", - сказал он. Кроме того, Ротенберг считает, что поражение должно разозлить команду. "Словаки сегодня показали самоотверженность, ловили все на себя - у них 28 блокированных бросков. В позиционной атаке мы провели больше времени, но надо больше бросать, обострять, надо разозлиться. Я думаю, что это поражение разозлит команду, и в следующем матче мы увидим совсем другую сборную России", - заключил он. По словам нападающего сборной России Владислава Каменева, главной причиной поражения стал недостаточный настрой игроков. "Наверное, мы недонастроились, вышли расхлябанные, потом вроде поймали свой ритм и начали играть лучше, но не получилось реализовать моменты, хотя их было достаточно. [Словаки] блокировали много бросков, ставили клюшки, шли в стык, может быть, нам надо было похитрее сыграть и больше лезть на ворота, просто какую-нибудь шайбу заковырять", - сказал он. Защитник россиян Иван Проворов заявил, что игра команды будет улучшаться с каждым днем. По его мнению, главное - "играть единым целым, одним кулаком", тогда и результаты команды будут положительными. Сенсации продолжаются Если россияне потерпели первое поражение на турнире, то сборная Канады проиграла третий матч подряд, обновив свой антирекорд. В понедельник канадцы уступили германцам со счетом 1:3. Ранее североамериканская команда никогда в истории не начинала мировые первенства с трех поражений подряд.

На эту тему Сборная Канады потерпела третье поражение подряд на чемпионате мира по хоккею

При этом сборная Германии всего второй раз в истории обыграла канадцев. Впервые они выиграли на предварительном этапе турнира 1996 года (5:1), а в 2001 году команды сыграли вничью (3:3). С тех пор сборная Канады одержала десять побед подряд. Всего же команды встретились на чемпионатах мира в 16-й раз с 1991 года. В настоящее время канадцы занимают предпоследнее, седьмое место в группе В, не набрав ни одного очка и забросив всего две шайбы при десяти пропущенных. Хозяева турнира латвийцы со счетом 3:0 обыграли итальянцев, команда находится на втором месте с семью очками. У сборной Белоруссии не получилось повторить сенсацию, которую они совершили, обыграв шведов (1:0) в воскресенье. Несмотря на то, что белорусы открыли счет в матче против команды Чехии в первом периоде и смогли отыграться в третьем, избежать поражения в овертайме им не удалось. Чешская команда одержала победу со счетом 3:2, победную шайбу забросил Доминик Кубалик. Белорусская команда набрала четыре очка в трех матчах и продолжает сохранять место в четверке сильнейших команд группы А. Чехи одержали первую победу на турнире и с двумя очками идут шестыми. Скандал с флагами Однако спортивные результаты понедельника могли уйти на второй план из-за скандальной ситуации с заменой флагов России и Белоруссии.

На эту тему В Латвии у гостиницы участников ЧМ по хоккею флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый

В понедельник мэрия Риги заменила флаги России, украшающие город наряду с флагами всех стран - участниц чемпионата мира, на символику Олимпийского комитета России. "Муниципалитет, учитывая общую концепцию, включая оформление городской среды в местах проведения чемпионата, а также исключив различные интерпретации оформления, решил использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России, поскольку это официальное название участвующей в чемпионате команды", - отметили в мэрии Риги. Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что замена российских флагов является исключительно решением городских властей. "Как известно, мы находимся под санкциями. На стадионе, в отеле, где расположен оргкомитет и находятся команды, нашего флага нет, там только флаг с эмблемой ОКР. То, что было в городе, это решение города", - сказал Третьяк. Также мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что государственный флаг Белоруссии, который наряду с флагами других стран - участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, заменили на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил ТАСС, что IIHF не будет менять флаги на арене, где проводятся матчи белорусской команды. "Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги, попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги", - сказал Фазель. В Федерации хоккея Белоруссии заявили, что национальная сборная продолжит выступление на чемпионате мира по хоккею под официальным государственным флагом. О турнире Чемпионат мира проводится после годичного перерыва - в 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Действующим чемпионом является сборная Финляндии. Матчи в Риге принимают два стадиона - "Арена-Рига" (вместимость - 10 226 мест) и Олимпийский спортивный центр (6 тыс. мест). Группа А, в которой играют сборные России, Чехии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии, выступает на льду Олимпийского центра, а группа B, состоящая из команд Германии, Канады, Финляндии, США, Латвии, Норвегии, Казахстана и Италии, - на "Арене-Рига". Чемпионат мира завершится 6 июня. Хоккеисты проживают в "пузыре".

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Словакия 3 3 0 0 0 0 0 10-4 9 2 Россия 3 2 0 0 0 0 1 12-7 6 3 Швейцария 2 2 0 0 0 0 0 6-2 6 4 Белоруссия 3 1 0 0 0 1 1 5-8 4 5 Дания 2 1 0 0 0 0 1 4-4 3 6 Чехия 3 0 1 0 0 0 2 8-11 2 7 Швеция 2 0 0 0 0 0 2 3-5 0 8 Великобритания 2 0 0 0 0 0 2 2-9 0