Чернышенко и Матыцин презентовали "Спорт-Аккорд" главам международных спортивных федераций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовали всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", который пройдет осенью в Екатеринбурге, главам международных спортивных федераций. Об этом в среду сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Дмитрий Чернышенко, Олег Матыцин и Евгений Куйвашев презентовали "Спорт-Аккорд" главам международных спортивных федераций, - говорится в сообщении. - Встреча состоялась в рамках глобального Virtual IF Forum.

Чернышенко отметил, что на сегодняшний день имеются все возможности для обеспечения делегатов саммита российской вакциной от коронавируса, также для них упрощен визовый режим. Матыцин поблагодарил президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и президента ассоциации "Спорт-Аккорд" Рафаэля Кьюлли за работу, которую ведут организации в направлении безопасности и профилактики распространения коронавируса.

"Уверен, что саммит станет ярким символом победы над современными вызовами и угрозами, - сказал Куйвашев. - Все мы объединяем усилия, опыт и знания, чтобы сделать мир безопаснее, укрепить здоровье и спортивный дух людей. В этом году местом проведения станет Екатеринбург, и это закономерно. Здесь, на уральской земле, встречаются великие культуры Востока и Запада, здесь вековые традиции тесно переплетаются с энергией и новаторством".

"Спорт-Аккорд" пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.