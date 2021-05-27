Гусятников: перенос чемпионата Европы по велотреку из Минска не связан с политикой

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Решение о переносе из Минска чемпионата Европы по велоспорту на треке было принято не по политическим соображениям. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников.

Правление UEC приняло решение отменить чемпионат Европы в Минске, который должен был пройти с 23 по 27 июня.

"Решение об отмене чемпионата Европы в Белоруссии было принято единогласно. Мы не можем оставить команды без этого турнира. Решение мы принимали не по политическим соображениям, а исходя из реальных возможностей доставить команды в Минск. Это основная причина, а все остальное - это уже производные", - сказал Гусятников.

Он сообщил, что новое место проведения чемпионата будет объявлено в ближайшие два дня. "Мы хотим провести этот чемпионат Европы в сроки, ранее запланированные для Минска, - с 23 по 27 июня. В ближайшие день или два будет объявлено, есть кандидаты. Нам важно провести турнир в условиях, приближенных к Играм в Токио, чтобы это был закрытый трек с длиной овала в 250 метров", - добавил Гусятников.

Он рассказал, в каких странах может пройти чемпионат Европы. "Может быть, турнир пройдет в Швейцарии или Греции, не исключен вариант с испанской Мальоркой. России в числе кандидатов нет, так как в нашем случае возможны проблемы с доставкой багажа, поскольку многие самолеты из Европы летят к нам над Белоруссией", - отметил он.