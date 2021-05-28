Левитин предложил создать в Арктическом совете направление "спорт и туризм"

ДУДИНКА /Красноярский край/, 28 мая. /ТАСС/. Помощник президента России Игорь Левитин предложил создать в Арктическом совете отдельное направление, которое занималось бы развитием спорта и туризма в регионе. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу в Дудинке состоялось открытие традиционного международного турнира по керлингу Arctic Сup.

"Очень важно, что сегодня проходят международные соревнования в масштабе арктического региона, - сказал Левитин. - Россия сегодня является председателем Арктического совета, мы хотим проявить инициативу и сделать в совете отдельное направление - спорт и туризм. Есть программа по развитию туризма и спорта, хотим это сделать на постоянной основе. Соревнования в Дудинке - это праздник, который должен быть в каждом из городов, которые находятся в Арктике".

"Завтра приедет министр спорта, мы проведем совещание, уверен, что сделаем президенту предложение по созданию отдельного направления - спорт и туризм в арктической зоне", - добавил Левитин.