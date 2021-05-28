Дмитрий Хохлов возглавил футбольный клуб "Ротор"

О сроках соглашения с 45-летним специалистом не сообщается. Ранее командой руководил Юрий Батуренко, он не был заявлен главным тренером, поскольку не обладает лицензией Pro.

"Я уже говорил, что мне интересны амбициозные проекты, - сказал Хохлов. - "Ротор" - как раз такой клуб и этим меня заинтересовал. Это не просто команда, которая участвует в Олимп - Футбольной национальной лиге, здесь ставятся самые высокие задачи, и сейчас первостепенная цель - вернуться в премьер-лигу и закрепиться там".

В тренерский штаб Хохлова войдут Евгений Алдонин и тренер вратарей Сергей Плотников. "Есть понимание с позицией тренера по физической подготовке, но окончательное решение будет принято в ближайшее время", - добавил специалист.

Ранее специалист возглавлял краснодарскую "Кубань", был главным тренером молодежной и основной команд московского "Динамо". В 2014 и 2015 годах Хохлов приводил молодежную команду "Динамо" к победе в первенстве России.