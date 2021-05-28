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Футбол в России

Дмитрий Хохлов возглавил футбольный клуб "Ротор"

О сроках соглашения с 45-летним специалистом не сообщается
Главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов Виталий Тимкив/ТАСС
Описание
Главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов
© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 28 мая. Российский специалист Дмитрий Хохлов назначен на пост главного тренера волгоградского футбольного клуба "Ротор". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О сроках соглашения с 45-летним специалистом не сообщается. Ранее командой руководил Юрий Батуренко, он не был заявлен главным тренером, поскольку не обладает лицензией Pro.

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"Я уже говорил, что мне интересны амбициозные проекты, - сказал Хохлов. - "Ротор" - как раз такой клуб и этим меня заинтересовал. Это не просто команда, которая участвует в Олимп - Футбольной национальной лиге, здесь ставятся самые высокие задачи, и сейчас первостепенная цель - вернуться в премьер-лигу и закрепиться там".

В тренерский штаб Хохлова войдут Евгений Алдонин и тренер вратарей Сергей Плотников. "Есть понимание с позицией тренера по физической подготовке, но окончательное решение будет принято в ближайшее время", - добавил специалист.

Ранее специалист возглавлял краснодарскую "Кубань", был главным тренером молодежной и основной команд московского "Динамо". В 2014 и 2015 годах Хохлов приводил молодежную команду "Динамо" к победе в первенстве России.

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