СМИ: WADA призвало Международную федерацию спортивной стрельбы перенести ЧМ из России

ТАСС, 28 мая. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Международную федерацию спортивной стрельбы (ISSF) перенести чемпионат мира 2022 года, который должен пройти в России, в другую страну. Об этом сообщает портал Inside the Games .

По данным портала, ISSF в письме к входящим в организацию национальным ассоциациям сообщила, что WADA попросило ее рассмотреть возможность переноса турнира в другую страну, чтобы обеспечить выполнение санкций в отношении российского спорта. На данный момент ISSF занимается поиском альтернативного места проведения для мирового первенства, которое запланировано на период с 14 по 31 августа 2022 года. В письме к национальным ассоциациям ISSF спрашивает, будут ли они доступны для проведения чемпионата мира в эти даты или в любые альтернативные даты в 2022 году.

"Несмотря на то что не все наши рекомендации были одобрены Спортивным арбитражным судом (CAS), мы продолжим следить за полным выполнением решений суда", - сказал представитель WADA.

По данным портала, ISSF в марте сообщила WADA о невозможности переноса чемпионата мира из России, так как со стороны Стрелкового союза России может последовать судебный иск против ISSF с требованием возмещения около €6 млн за нарушение договора об организации чемпионата.

17 декабря 2020 года CAS частично поддержал иск WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате этого решения Россия до 17 декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA. При этом оговорены возможные исключения, турнир может пройти в России, если перенести соревнование в другие страны "невозможно юридически и практически".