МОК потребует от участников Игр брать на себя ответственность за возможные риски здоровью

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) планирует обязать спортсменов, намеревающихся принять участие в летних Олимпийских играх в Токио, формально отказаться от любых претензий к организации из-за возможных рисков здоровью, связанных с коронавирусом, и взять всю ответственность на себя. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo .

У МОК нет сомнений, что Игры в Токио будут безопасными для всех

По данным Kyodo, соответствующий пункт имеется в документе, попавшем в распоряжение агентства, который необходимо будет подписать каждому спортсмену - участнику Игр. Пункт подчеркивает, что спортсмены согласны на участие в Играх "под собственную ответственность" и осознают, что существует риск угрозы здоровью или даже смерти.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название "Токио-2020" было сохранено. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.