Борзаковский: легкоатлет Иванюк победой в Дохе подтвердил свое лидерство в летнем сезоне

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк победой на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе подтвердил свое лидерство в нынешнем летнем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

Иванюк показал результат 2,33 метра и впервые в карьере выиграл этап Бриллиантовой лиги.

"Я от всей души поздравляю Илью с победой, он большой молодец, смог обыграть [Мутаза] Баршима у него дома. 2,33 - прекрасный результат, Илья подтвердил, что по праву является лидером мирового сезона. Хочется также поздравить и тренера Ильи, очень хочется, чтобы он был в такой форме и на Олимпийских играх", - отметил Борзаковский.

"У меня нет никаких переживаний по поводу того, что Илья слишком рано вышел на пик формы. Давайте вспомним успешный для Иванюка 2019 год, там вообще у него была двухпиковая подготовка. И на второй пик они с тренером вышли как раз к чемпионату мира, где Илья прыгнул на 2,35 и стал третьим", - добавил главный тренер сборной России.

Иванюку принадлежит лучший результат сезона в мире. На чемпионате Смоленской области 17 мая российский спортсмен взял высоту 2,37 метра. В столице Катара полтора года назад Иванюк установил прежнее личное достижение (2,35), тогда он выиграл бронзу чемпионата мира.