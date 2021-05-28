{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Борзаковский: легкоатлет Иванюк победой в Дохе подтвердил свое лидерство в летнем сезоне

Российский прыгун в высоту одержал победу на этапе Бриллиантовой лиги с результатом 2,33 метра
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк победой на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе подтвердил свое лидерство в нынешнем летнем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

На эту тему
Российский прыгун в высоту Иванюк впервые в карьере выиграл этап Бриллиантовой лиги
Российский прыгун в высоту Иванюк впервые в карьере выиграл этап Бриллиантовой лиги

Иванюк показал результат 2,33 метра и впервые в карьере выиграл этап Бриллиантовой лиги.

"Я от всей души поздравляю Илью с победой, он большой молодец, смог обыграть [Мутаза] Баршима у него дома. 2,33 - прекрасный результат, Илья подтвердил, что по праву является лидером мирового сезона. Хочется также поздравить и тренера Ильи, очень хочется, чтобы он был в такой форме и на Олимпийских играх", - отметил Борзаковский.

"У меня нет никаких переживаний по поводу того, что Илья слишком рано вышел на пик формы. Давайте вспомним успешный для Иванюка 2019 год, там вообще у него была двухпиковая подготовка. И на второй пик они с тренером вышли как раз к чемпионату мира, где Илья прыгнул на 2,35 и стал третьим", - добавил главный тренер сборной России.

Иванюку принадлежит лучший результат сезона в мире. На чемпионате Смоленской области 17 мая российский спортсмен взял высоту 2,37 метра. В столице Катара полтора года назад Иванюк установил прежнее личное достижение (2,35), тогда он выиграл бронзу чемпионата мира.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
"Финал четырех" баскетбольной Евролиги
Итудис: финальная серия Единой лиги ВТБ для ЦСКА важнее матча за третье место Евролиги
В полуфинале Евролиги ЦСКА проиграл турецкому клубу "Анадолу Эфес" со счетом 86:89
Итудис: финальная серия Единой лиги ВТБ для ЦСКА важнее матча за третье место Евролиги
Читать полностью