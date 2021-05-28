Ватутин считает, что "Анадолу Эфес" был сильнее ЦСКА в полуфинале Евролиги

В пятницу ЦСКА проиграл "Анадолу Эфес" со счетом 86:89 в полуфинальном матче, который проходил в германском Кёльне.

"Очень обидное поражение, но за него не должно быть стыдно. Сложно было поверить, что уступая в третьей четверти 21 очко, мы не просто вернемся в игру, а остановимся в одном броске от победы. Команда в очередной раз показала характер, и это безусловно плюс. Минус - собственные поспешные решения в концовке, которые стоили нам финала", - сказал Ватутин.

"В целом чуда не произошло, "Эфес" объективно сильнее. Мы три четверти не были похожи на себя, не могли попасть, нагрузились фолами. Почему так произошло - сейчас по горячим следам сказать сложно, но однозначно нам не хватало свежести, мы сыграли за 12 дней семь матчей. Спасибо всем тем, кто нас поддерживал весь сезон, постараемся найти эмоции на матч за третье место, а потом удачно сыграть в финале Единой лиги ВТБ", - добавил он.

ЦСКА занял второе место в регулярном чемпионате Евролиги, в четвертьфинальной серии армейцы со счетом 3-0 обыграли турецкий "Фенербахче", а "Анадолу Эфес" оказался сильнее испанского "Реала" (3-2). Команда из Москвы в девятый раз подряд вышла в "Финал четырех" Евролиги, предыдущий турнир не был доигран из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2018/19 ЦСКА и "Анадолу Эфес" играли в финале. Армейцы одержали победу со счетом 91:83. ЦСКА является восьмикратным победителем Евролиги. "Анадолу Эфес" ни разу не побеждал в турнире. Самым титулованным клубом является "Реал", в активе которого 10 трофеев.