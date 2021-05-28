Итудис: баскетболисты ЦСКА в полуфинале Евролиги играли слишком осторожно

КЁЛЬН /Германия/, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА играли слишком осторожно в полуфинальном матче Евролиги с турецким клубом "Анадолу Эфес". Такое мнение ТАСС высказал главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

ЦСКА потерпел поражение со счетом 86:89 и не смог выйти в финал турнира. По ходу встречи армейцы проигрывали с разницей в 21 очко.

"В первой половине мы слишком опасались соперника. Это хороший клуб, но мы играли слишком осторожно. В итоге все решили детали", - сказал Итудис.

К последней минуте матча ЦСКА сократил разницу в счете до одного очка и завладел мячом, однако бросок Даррана Хиллиарда оказался неудачным. "Хиллиард исполнил не лучший бросок - это очевидно, я не буду комментировать этот момент. Был ключевой момент матча, команда проявила характер, смогла вернуться в игру. В конце был плохой бросок, кажется, у нас было 14 секунд на атаку, и можно было найти лучше позицию для броска, но игрок так почувствовал", - отметил Итудис.

В матче за третье место ЦСКА 30 мая сыграет с проигравшим во втором полуфинале между испанской "Барселоной" и итальянским "Миланом".