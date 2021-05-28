Еремин: результат матча Евролиги между ЦСКА и "Анадолу Эфес" справедлив

В пятницу ЦСКА проиграл "Анадолу Эфес" в полуфинале плей-офф Евролиги со счетом 86:89.

"Я немного был удивлен тем, что очень были зажаты армейцы. Я понимаю, что кадровые проблемы, не восстановился ряд игроков, но вся команда была в течение 25-29 минут достаточно зажата, как будто у них какой-то груз был на ногах, - сказал Еремин. - "Эфес" переигрывал явно: и командно, и индивидуально, армейцы только за счет каких-то индивидуальных действий держались. Конечно, 20 очков отдавать по ходу встречи - это очень много для того, чтобы отыграть".

"На мой взгляд, то, что армейцам удалось перехватить инициативу, заслуживает уважения, за их характер. Прежде всего это связано с игрой [Ивана] Ухова, который вышел, мало того, что забил пару трехочковых, но и отлично отзащищался. Я думаю, что "Эфес" немного рано поверил в победу, тренер начал менять состав, но удача отвернулась, в последние моменты. Думаю, что ЦСКА мог победить, но результат считаю заслуженным", - добавил Еремин.

В матче за третье место ЦСКА 30 мая встретится с проигравшим во втором полуфинале между испанской "Барселоной" и итальянским "Миланом".