Спор за лидерство в группе. Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира

ТАСС, 29 мая. Сборная России по хоккею после двухдневной паузы проведет пятый матч на предварительном этапе чемпионата мира. Соперником россиян станет команда Швейцарии.

Россияне лидируют в таблице группы А с девятью очками, швейцарцы поднялись на второе место после крупной победы над словаками (8:1). Сборная Швейцарии в оставшихся матчах предварительного этапа встретится с командами Великобритании и Белоруссии - аутсайдерами группы. Следующим соперником подопечных Валерия Брагина будет команда Швеции, занимающая пятое место.

К сборной России присоединились игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - защитник Дмитрий Орлов ("Вашингтон") и нападающий Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"). Оба прошли карантин и уже провели первую тренировку. Орлов занимался в паре с Григорием Дроновым, а Тарасенко - с пропускавшими последние матчи из-за травм защитником Артемом Зубом, а также нападающими Андреем Кузьменко и Михаилом Григоренко. Есть вероятность, что Зуб, Кузьменко и Григоренко могут сыграть со швейцарцами.

По индивидуальной программе занимался форвард Константин Окулов, который получил повреждение в первой игре с чехами. В субботу в Ригу приедет вратарь "Флориды" Сергей Бобровский, который сможет помочь команде уже в плей-офф.

Первый номер драфта пока в тени

За последние годы сборная Швейцарии по своему уровню вплотную подошла к давним фаворитам чемпионатов мира. Этого удалось добиться благодаря высокому уровню национального чемпионата, швейцарские хоккеисты играют ведущие роли в НХЛ. В 2013 и 2018 годах команда добиралась до финала чемпионата мира, но оба раза уступила шведам.