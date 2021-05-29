Спор за лидерство в группе. Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира

ТАСС, 29 мая. Сборная России по хоккею после двухдневной паузы проведет пятый матч на предварительном этапе чемпионата мира. Соперником россиян станет команда Швейцарии.
Россияне лидируют в таблице группы А с девятью очками, швейцарцы поднялись на второе место после крупной победы над словаками (8:1). Сборная Швейцарии в оставшихся матчах предварительного этапа встретится с командами Великобритании и Белоруссии - аутсайдерами группы. Следующим соперником подопечных Валерия Брагина будет команда Швеции, занимающая пятое место.
К сборной России присоединились игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - защитник Дмитрий Орлов ("Вашингтон") и нападающий Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"). Оба прошли карантин и уже провели первую тренировку. Орлов занимался в паре с Григорием Дроновым, а Тарасенко - с пропускавшими последние матчи из-за травм защитником Артемом Зубом, а также нападающими Андреем Кузьменко и Михаилом Григоренко. Есть вероятность, что Зуб, Кузьменко и Григоренко могут сыграть со швейцарцами.
По индивидуальной программе занимался форвард Константин Окулов, который получил повреждение в первой игре с чехами. В субботу в Ригу приедет вратарь "Флориды" Сергей Бобровский, который сможет помочь команде уже в плей-офф.
Первый номер драфта пока в тени
За последние годы сборная Швейцарии по своему уровню вплотную подошла к давним фаворитам чемпионатов мира. Этого удалось добиться благодаря высокому уровню национального чемпионата, швейцарские хоккеисты играют ведущие роли в НХЛ. В 2013 и 2018 годах команда добиралась до финала чемпионата мира, но оба раза уступила шведам.
Швейцарцы в Риге выиграли у чехов (5:2), датчан (1:0) и словаков (8:1), на этом фоне разгром от шведов (0:7) кажется нелогичным. В той игре не выручил опытный вратарь Леонардо Дженони, пропустивший от скандинавов четыре шайбы. В следующей игре со словаками швейцарцы сполна реабилитировались за поражение, шестое очко набрал один из лучших бомбардиров и снайперов нынешнего турнира Грегори Хоффман (четыре гола + две передачи). Четыре шайбы на турнире также забросил форвард "Сан-Хосе" Тимо Майер.
При этом ни одной шайбы не забросил первый номер драфта НХЛ 2017 года Нико Хишир, на счету которого две голевые передачи. Форвард "Нью-Джерси" играет в одном звене с сыном известного защитника "Крыльев Советов" Константина Курашева Филиппом, который выступает за "Чикаго".
Команды России и Швейцарии в 18-й раз сыграют друг с другом на чемпионате мира, на счету россиян 13 выигранных матчей и две ничьи. Памятными являются две победы швейцарцев в 1998 и 2000 годах. На первенстве 1998 года сборная Швейцарии впервые обыграла россиян (4:2), что потом не позволило сборной России выйти в полуфинал по итогам второго группового этапа. Спустя два года в Санкт-Петербурге российская команда, состоявшая, в основном, из игроков НХЛ, уступила со счетом 2:3 и по итогам турнира также не вышла в плей-офф.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|15-7
|9
|2
|Швейцария
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|14-10
|9
|3
|Словакия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|11-12
|9
|4
|Дания
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|12-11
|8
|5
|Швеция
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|16-10
|6
|6
|Чехия
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|12-13
|5
|7
|Белоруссия
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|10-17
|4
|8
|Великобритания
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|9-19
|4