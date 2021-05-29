FT: владельцы финалистов ЛЧ потратили на трансферы €1,9 млрд с момента покупки клубов

Российский бизнесмен владеет лондонским клубом с 2003 года. В сезоне-2020/21 "Челси" израсходовал на укрепление состава более €256,5 млн евро, это примерно столько же, сколько "Барселона" и туринский "Ювентус" вместе взятые, которые занимают третье и четвертое места в рейтинге Лиги чемпионов по трансферным расходам соответственно.

ТАСС, 29 мая. Владельцы финалистов нынешнего розыгрыша футбольной Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и "Челси" шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян и Роман Абрамович потратили на клубы с моментов покупки в общей сложности €1,9 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times .

Шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян, являющийся членом правящей династии эмирата Абу-Даби, приобрел контрольный пакет акций манчестерского клуба в 2008 году. "Манчестер Сити" в текущем сезоне инвестировал €174,9 млн в новых игроков, потратив, в частности, €68 млн на защитника Рубена Диаса из португальской "Бенфики" и €23 млн на полузащитника Феррана Торреса, забившего четыре гола в шести матчах Лиги чемпионов. В то же время, например, германская "Боруссия" (Менхенгладбах), также выступавшая в этом сезоне в Лиге чемпионов, потратила всего €14 млн.

Еще одной составляющей успеха англичан издание называет средний возраст футболистов "Манчестер Сити" и "Челси" - 27 лет. Игроки финалистов ЛЧ заметно моложе своих коллег из испанского "Реала", французского "Пари Сен-Жермен" и "Ювентуса", этому поспособствовали инвестиции в клубные академии.

"Челси" в третий раз сыграет в финале Лиги чемпионов. Английский клуб выиграл трофей в сезоне-2011/12, обыграв германскую "Баварию", а в сезоне-2007/08 уступил "Манчестер Юнайтед", при этом в обоих случаях судьба трофея решалась в серии пенальти. "Манчестер Сити" впервые сыграет в финале Лиги чемпионов. Самым титулованным клубом турнира является мадридский "Реал", на счету которого 13 побед.

"Манчестер Сити" является девятым английским клубом, который сыграет в финале Лиги чемпионов (до сезона-1990/91 турнир назывался Кубок европейских чемпионов), это лучший показатель среди всех ассоциаций Старого Света. Ранее в решающих матчах играли "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Лидс", "Ноттингем Форест", "Астон Вилла" и "Арсенал". От Италии и Германии в решающих матчах турнира играли по шесть клубов. Это третий английский финал в истории Лиги чемпионов, предыдущие проходили в 2008 и 2019 году.