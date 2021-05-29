Барьерист Шубенков заявил, что доволен результатом на первом турнире олимпийского сезона

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков доволен своим результатом на Кубке Федерации в Сочи, который стал для него первым стартом в олимпийском сезоне. Об этом он рассказал журналистам.

Шубенков победил в Сочи с результатом 13,29 секунды. Лучший результат сезона в мире принадлежит действующему чемпиону мира американцу Гранту Холлоуэю (13,07).

"Наконец-то я дождался соревнований, и для первого старта я нормально готов. Хороший результат сегодня, я доволен. Но это не международный старт, там я, может быть, и быстрее еще пробежал бы. Но тут тоже ребята поджали, все понравилось", - признался Шубенков.

"Конечно, не совсем все ровненько, но когда я последний раз выступал на соревнованиях? В сентябре еще. Надо набирать снова соревновательную практику и добавлять", - продолжил спортсмен.

Также Шубенков рассказал о планах на участие в соревнованиях в ближайшем будущем. "Какой следующий старт? Чемпионат России точно, потому что нас всех обязали под ружье, и допуск на Олимпиаду будет через чемпионат страны. Будет ли что до Чебоксар, не знаю, надо спросить у тренера, если получу допуск раньше, мог бы сбегать где-то еще, но пока буду бегать здесь, конкуренция есть", - заключил он.

Чемпионат России в Чебоксарах пройдет с 23 по 27 июня, Олимпиада в Токио - с 23 июля по 8 августа. На Олимпийских играх могут выступить только те российские легкоатлеты, кто имеет нейтральный статус. Шубенков подал заявку на нейтральный статус 5 мая, но пока не получил одобрения.