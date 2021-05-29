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Летние олимпийские виды спорта

Борзаковский надеется, что в ближайшее время Шубенкова допустят до международных стартов

Главный тренер сборной России по легкой атлетике отметил, что барьерист "всегда мягко входит в сезон"

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский надеется, что чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков в ближайшее время получит нейтральный статус. Об этом Борзаковский сообщил журналистам.

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Шубенков в субботу на Кубке Федерации в Сочи победил с результатом 13,29 секунды.

"Сергей, на мой взгляд, пробежал достаточно неплохо. Шубенков всегда мягко входит в сезон, они с тренером всегда планируют постепенный набор формы. Но впереди у него командное первенство страны в Брянске и чемпионат страны в Чебоксарах. Будем надеяться, что в ближайшее время Сергей получит допуск на международные старты, ну а там совсем другие бега", - заметил Борзаковский.

В конце января Шубенков сообщил, что получил письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, но из юридических соображений не стал раскрывать детали. 5 мая спортсмен подал заявку на получение нейтрального статуса, сейчас она находится на рассмотрении в международной федерации.

На Олимпийских играх в Токио смогут выступить только те российские легкоатлеты, кто имеет нейтральный статус.

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