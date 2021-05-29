Баскетболист ЦСКА Хиллиард рассказал об эмоциях после ключевого промаха в "Финале четырех"

КЁЛЬН /Германия/, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболист российского клуба ЦСКА Дарран Хиллиард принимает негативную реакцию болельщиков за важный промах в полуфинале Евролиги против турецкого "Анадолу Эфес", но снова бы выполнил бросок, будь у него возможность переиграть тот момент. Об этом он заявил ТАСС.

ЦСКА в пятницу потерпел поражение от "Анадолу Эфес" со счетом 86:89 и не смог выйти в финал турнира, решающая стадия которого проходит в Кёльне. По ходу встречи армейцы проигрывали с разницей в 21 очко. К последней минуте матча ЦСКА сократил разницу в счете до одного очка и завладел мячом, однако бросок Хиллиарда за 15 секунд до сирены при счете 86:87 оказался неудачным. Позже не забил Уилл Клайберн.

"Это был не очень хороший бросок, и мне надо просто сделать выводы из этого промаха и двигаться дальше, - сказал Хиллиард. - Я понимаю, что многие фанаты пишут не очень приятные вещи, но если бы я или Уилл попал - писали бы абсолютно другое. Не могу ругать наших фанатов за их эмоции, чувства. Но если бы была возможность все переиграть, мы бы все равно сделали те броски".

ЦСКА в матче за третье место в воскресенье сыграет с итальянским "Миланом".