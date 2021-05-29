Нидерландец Бос стал главным тренером французского футбольного клуба "Лион"

Контракт с 57-летним тренером рассчитан до 30 июня 2023 года. "Лион" в завершившемся сезоне занял четвертое место в чемпионате Франции и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Команда в сезоне-2021/22 сыграет в групповом этапе Лиги Европы. По окончании чемпионата предыдущий главный тренер "Лиона" француз Руди Гарсия объявил, что не будет продлевать контракт с клубом.

Бос в марте нынешнего года был уволен из германского "Байера", который он возглавлял с 2018 года. Ранее он работал в дортмундской "Боруссии", нидерландских "Аяксе", с которым дошел до финала Лиги Европы в 2017 году, "Витессе", "Хераклесе", "Де Графсхапе".

В качестве игрока Бос становился чемпионом Нидерландов сезона-1992/93 и трижды выигрывал кубок страны (1992, 1994, 1995). В составе национальной сборной он провел восемь игр.