{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Хабиб Нурмагомедов отказался от боя против Мэйуэзера в Саудовской Аравии

Россиянину предлагали около $100 млн за поединок с американским боксером
Хабиб Нурмагомедов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отказался от боя против американского боксера Флойда Мэйуэзера в Саудовской Аравии. Об этом Нурмагомедов заявил журналистам.

На эту тему
В UFC отметили вклад Хабиба Нурмагомедова в развитие смешанных единоборств
В UFC отметили вклад Хабиба Нурмагомедова в развитие смешанных единоборств

Ранее менеджер бойца Али Абдель-Азиз сообщал, что Нурмагомедову предлагали за бой против Мэйуэзера $100 млн.

"Соблазн всегда присутствует. Были такие переговоры [о бое с Мэйуэзером], они были со стороны Саудовской Аравии. Они хотели, чтобы я провел там бой. Про $100 млн не знаю, точно такой суммы не было, но приблизительно столько было", - сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.

На эту тему
Флойд Мэйуэзер намерен провести бой против 50 Cent в 2021 году
Флойд Мэйуэзер намерен провести бой против 50 Cent в 2021 году

43-летний Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн, за бой с Конором Макгрегором, по неофициальной информации, он получил $275 млн. В июле 2018 года журнал Forbes поставил Мэйуэзера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. Он завершил карьеру в 2017 году.

Теги
ММА
ММА
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывания Чимаева в свой адрес
Ранее Чимаев заявил, что "порвет" Нурмагомедова
Читать полностью