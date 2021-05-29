Хабиб Нурмагомедов отказался от боя против Мэйуэзера в Саудовской Аравии

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отказался от боя против американского боксера Флойда Мэйуэзера в Саудовской Аравии. Об этом Нурмагомедов заявил журналистам.

Ранее менеджер бойца Али Абдель-Азиз сообщал, что Нурмагомедову предлагали за бой против Мэйуэзера $100 млн.

"Соблазн всегда присутствует. Были такие переговоры [о бое с Мэйуэзером], они были со стороны Саудовской Аравии. Они хотели, чтобы я провел там бой. Про $100 млн не знаю, точно такой суммы не было, но приблизительно столько было", - сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.