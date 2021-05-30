Билялетдинов: исход финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити" закономерен

В субботу "Челси" обыграл "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0. Встреча прошла в Порту на стадионе "Драгау".

"В принципе, этот финал мне понравился больше, чем прошлогодний: хорошие скорости, по качеству игра была хорошей, тактические действия были интересными, - сказал Билялетдинов. - По игре результат абсолютно закономерен. У "Челси" был хороший план на матч, "Манчестер Сити", к сожалению, оказался слишком предсказуемым, на мой взгляд".

"Манчестер Сити" не хватило в обороне одного защитника, а в нападении одного центрального форварда, потому что весь матч практически команда играла без наконечника. Откровенно скажу, я болел за "Челси", желание было такое, чтобы команда, которую записали в фавориты, проиграла. Я болел за "Челси" исключительно потому, что они не считались фаворитами, мне было интересно посмотреть на то, как они построят игру, у них вышло очень хорошо", - добавил собеседник агентства.

"Челси" во второй раз стал победителем Лиги чемпионов. В сезоне-2011/12 английский клуб обыграл германскую "Баварию" (1:1, по пенальти - 4:3). В 2008 году команда в решающей встрече, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", уступила "Манчестер Юнайтед" (1:1, по пенальти - 5:6). "Манчестер Сити" играл в финале главного клубного европейского турнира впервые.