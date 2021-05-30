Итудис: баскетболисты ЦСКА уже думают о финальной серии Единой лиги ВТБ

КЁЛЬН /Германия/, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты московского клуба ЦСКА расстроены выступлением в "Финале четырех" Евролиги, но уже думают о финальной серии Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС рассказал главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

В воскресенье ЦСКА проиграл "Милану" в матче за третье место Евролиги со счетом 73:83.

"Мы расстроены своим выступлением в этом "Финале четырех", безусловно, - сказал Итудис. - Мы приезжали играть за титул, а не за бронзовые медали. Мы могли быть в финале, но все решили один-два броска. Сегодня мы играли с большей ротацией, дали время игрокам".

"Мы уважаем Евролигу, понимаем, что надо играть за бронзу, но у нас впереди важная серия с УНИКСом, поэтому мы держали в уме предстоящие матчи. Хотя, безусловно, сегодня мы старались победить", - добавил тренер армейцев.

Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ до трех побед между УНИКСом и ЦСКА пройдет 5 июня в Казани.