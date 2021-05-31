Без зрителей и побед. ЦСКА проиграл оба матча в "Финале четырех" Евролиги

КЁЛЬН, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА завершил выступление в Евролиге двумя поражениями. "Финал четырех" прошел в германском Кёльне при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.
В полуфинале в пятницу армейцы проиграли турецкому клубу "Анадолу Эфес" (86:89), а в воскресенье уступили "Милану" (73:83) в матче за третье место, который больше походил на контрольную встречу. О ненужности матча за третье место перед игрой говорили все: и тренер ЦСКА Димитрис Итудис, и наставник "Милана" Этторе Мессина, и баскетбольные специалисты, приехавшие в Кёльн. Уже 5 июня в Казани армейцы проведут первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.
"Все приехали сюда играть за трофей, - сказал Итудис ТАСС. - Не за бронзовые медали. Посмотрим, кто будет здоров и в каком состоянии, от этого будем отталкиваться [при выборе состава на матч за третье место]. Но у нас впереди более важные матчи финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа".
"Игра с ЦСКА за третье место для обеих команд не имеет никакого значения, - признался Мессина ТАСС. - Армейцам надо быть осторожными - им еще играть финал Единой лиги ВТБ, нам - полуфинал чемпионата Италии. И мы, и ЦСКА - две очень хорошие европейские команды, но я не думаю, что кто-то будет напрягаться".
В итоге команды не показали искрометной игры, а самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Торнике Шенгелия, в активе которого 18 очков. "Это не тот результат, на который мы рассчитывали по дороге сюда, но я горжусь своей командой, учитывая то, через какие проблемы мы прошли в этом сезоне, - сказал ТАСС форвард после игры. - Мы смогли объединиться и бились до конца. Даже в предыдущей игре, где мы отыграли 21 очко. Мы бились, верили в себя до конца, и это и есть что-то хорошее, что можно вынести из этого "Финала четырех".
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко признался ТАСС, что игра за третье место его разочаровала. "Стало очевидно, что матч за третье место в "Финале четырех" не актуален, и Евролиге надо от него отказываться. ЦСКА, уступив "Эфесу", настраивался уже на УНИКС. Надеюсь, серия будет напряженной и зрелищной, а не как сегодняшний матч за бронзу".
Армейцы не были похожи на себя
Итудис, подводя итоги выступления своей команды в Кёльне, признал его неудовлетворительным. "Мы расстроены своим выступлением в этом "Финале четырех". Мы приезжали играть за титул, а не за бронзовые медали. Мы могли быть в финале, но все решили один-два броска. Сегодня мы играли с большей ротацией, дали время игрокам", - сказал главный тренер армейцев.
"Мы уважаем Евролигу, понимаем, что надо играть за бронзу, но у нас впереди важная серия с УНИКСом, поэтому мы держали в уме предстоящие матчи. Хотя, безусловно, сегодня мы старались победить", - добавил тренер армейцев.
Президент ЦСКА Андрей Ватутин, говоря о неудаче в "Финале четырех", отметил, что команда в Германии не была похожа на себя. "Почему так произошло - сейчас по горячим следам сказать сложно, но однозначно нам не хватало свежести, мы сыграли за 12 дней семь матчей. Спасибо всем тем, кто нас поддерживал весь сезон, постараемся удачно сыграть в финале Единой лиги ВТБ", - резюмировал руководитель армейского клуба.
В финале "Анадолу Эфес" оказался сильнее "Барселоны" со счетом 86:81 и впервые стал победителем Евролиги. Самым результативным баскетболистом матча стал защитник команды из Стамбула Василие Мицич, в активе которого 25 очков. Его признали самым ценным игроком "Финала четырех". В 2019 году турецкий клуб впервые принял участие в решающем матче турнира, тогда "Анадолу Эфес" уступил ЦСКА со счетом 83:91.