Без зрителей и побед. ЦСКА проиграл оба матча в "Финале четырех" Евролиги

КЁЛЬН, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА завершил выступление в Евролиге двумя поражениями. "Финал четырех" прошел в германском Кёльне при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

На эту тему Баскетболисты ЦСКА проиграли "Милану" в матче Евролиги за третье место

В полуфинале в пятницу армейцы проиграли турецкому клубу "Анадолу Эфес" (86:89), а в воскресенье уступили "Милану" (73:83) в матче за третье место, который больше походил на контрольную встречу. О ненужности матча за третье место перед игрой говорили все: и тренер ЦСКА Димитрис Итудис, и наставник "Милана" Этторе Мессина, и баскетбольные специалисты, приехавшие в Кёльн. Уже 5 июня в Казани армейцы проведут первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа. "Все приехали сюда играть за трофей, - сказал Итудис ТАСС. - Не за бронзовые медали. Посмотрим, кто будет здоров и в каком состоянии, от этого будем отталкиваться [при выборе состава на матч за третье место]. Но у нас впереди более важные матчи финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа". "Игра с ЦСКА за третье место для обеих команд не имеет никакого значения, - признался Мессина ТАСС. - Армейцам надо быть осторожными - им еще играть финал Единой лиги ВТБ, нам - полуфинал чемпионата Италии. И мы, и ЦСКА - две очень хорошие европейские команды, но я не думаю, что кто-то будет напрягаться".

В итоге команды не показали искрометной игры, а самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Торнике Шенгелия, в активе которого 18 очков. "Это не тот результат, на который мы рассчитывали по дороге сюда, но я горжусь своей командой, учитывая то, через какие проблемы мы прошли в этом сезоне, - сказал ТАСС форвард после игры. - Мы смогли объединиться и бились до конца. Даже в предыдущей игре, где мы отыграли 21 очко. Мы бились, верили в себя до конца, и это и есть что-то хорошее, что можно вынести из этого "Финала четырех".

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко признался ТАСС, что игра за третье место его разочаровала. "Стало очевидно, что матч за третье место в "Финале четырех" не актуален, и Евролиге надо от него отказываться. ЦСКА, уступив "Эфесу", настраивался уже на УНИКС. Надеюсь, серия будет напряженной и зрелищной, а не как сегодняшний матч за бронзу". Армейцы не были похожи на себя Итудис, подводя итоги выступления своей команды в Кёльне, признал его неудовлетворительным. "Мы расстроены своим выступлением в этом "Финале четырех". Мы приезжали играть за титул, а не за бронзовые медали. Мы могли быть в финале, но все решили один-два броска. Сегодня мы играли с большей ротацией, дали время игрокам", - сказал главный тренер армейцев.

На эту тему Итудис: баскетболисты ЦСКА уже думают о финальной серии Единой лиги ВТБ

"Мы уважаем Евролигу, понимаем, что надо играть за бронзу, но у нас впереди важная серия с УНИКСом, поэтому мы держали в уме предстоящие матчи. Хотя, безусловно, сегодня мы старались победить", - добавил тренер армейцев. Президент ЦСКА Андрей Ватутин, говоря о неудаче в "Финале четырех", отметил, что команда в Германии не была похожа на себя. "Почему так произошло - сейчас по горячим следам сказать сложно, но однозначно нам не хватало свежести, мы сыграли за 12 дней семь матчей. Спасибо всем тем, кто нас поддерживал весь сезон, постараемся удачно сыграть в финале Единой лиги ВТБ", - резюмировал руководитель армейского клуба.