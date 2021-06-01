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Футбол в России

"Спартак" будет рассматривать только очень выгодные предложения по трансферу Крала

Ранее сообщалось, что полузащитник согласовал условия контракта с английским "Вест Хэмом"
Алекс Крал (слева) Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Алекс Крал (слева)
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" намерен рассматривать и обсуждать только очень выгодные предложения по трансферу полузащитника Алекса Крала. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов.

Ранее газета Guardian сообщила, что Крал согласовал условия контракта с английским "Вест Хэмом".

"Крал очень профессионально относится к своей карьере и, как результат, стал системообразующим игроком "Спартака", - сказал Фетисов. - Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение по его возможному трансферу".
Крал выступает за "Спартак" с 2019 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 30 матчах за московский клуб в разных турнирах и отдал пять голевых передач. Полузащитник вошел в состав сборной Чехии на чемпионат Европы.

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