"Спартак" будет рассматривать только очень выгодные предложения по трансферу Крала

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" намерен рассматривать и обсуждать только очень выгодные предложения по трансферу полузащитника Алекса Крала. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов.

Ранее газета Guardian сообщила, что Крал согласовал условия контракта с английским "Вест Хэмом".

"Крал очень профессионально относится к своей карьере и, как результат, стал системообразующим игроком "Спартака", - сказал Фетисов. - Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение по его возможному трансферу".

Крал выступает за "Спартак" с 2019 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 30 матчах за московский клуб в разных турнирах и отдал пять голевых передач. Полузащитник вошел в состав сборной Чехии на чемпионат Европы.