Черчесов: темп игры на чемпионате Европы будет выше, чем в товарищеском матче с поляками

ТАСС, 2 июня. Игровой темп в матчах чемпионата Европы по футболу будет выше, чем в товарищеской игре между сборными России и Польши. Такое мнение высказал главный тренер россиян Станислав Черчесов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Сборная России по футболу сыграла вничью с поляками в товарищеском матче перед Евро

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Якуба Шверчока (4-я минута) россияне ответили точным ударом Вячеслава Караваева (21). Встреча являлась этапом подготовки к чемпионату Европы.

"То, что хотели, мы выполнили. Сборная Польши - добротная, крепкая команда, но по этой игре силу оценить нельзя, так как не было несколько ведущих игроков. На чемпионате темп будет еще выше, это понятно", - отметил Черчесов.

На матч не были заявлены вратарь Андрей Лунев, защитник Роман Евгеньев и полузащитник Даниил Фомин, которые попали в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы. "Это ни о чем не говорит, ничего не значит", - сказал главный тренер сборной России.

5 июня сборная России в Москве проведет товарищеский матч с командой Болгарии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).