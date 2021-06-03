"Один за всех и все за одного". Как советские футболисты выиграли серебро Евро-1988

В июне стартует главное футбольное событие этого года — чемпионат Европы, который в 16-й раз определит лучшую команду континента. Сборная СССР была первым победителем европейского турнира в далеком 1960 году, когда соревнования еще назывались Кубком европейских наций. Повторить успех той сборной пока не удалось. Максимально близко россияне подобрались в 2008 году, сенсационно обыграли команду Нидерландов в четвертьфинале и завоевали бронзовые медали турнира. Предыдущий громкий успех случился ровно за 20 лет до этого: на чемпионате Европы 1988 года в ФРГ сборная СССР остановилась в шаге от золота. "Один за всех и все за одного" Лучшим игроком турнира в 1988 году стал голландец Марко ван Бастен, признанная звезда команды, как и Рууд Гуллит. В сборной СССР таких ярких лидеров не было, зато была сплоченность и мушкетерские принципы. "Из нашей сборной я выделил бы всех, у нас была единая, сплоченная команда, все сыграли на своих местах здорово, — рассказал ТАСС капитан сборной СССР 1988 года Ринат Дасаев. — Если кого-то и выделять, то я бы выделил всю команду". "Мы были "один за всех и все за одного", лозунг трех мушкетеров подходил нам, — вспоминает защитник Вагиз Хидиятуллин. — Мы были объединены целью, а по ходу турнира мы все крепли и мужали, команда была как крепкий орешек. Нужно сказать, что мы играли неплохо, это был футбол, который видел Валерий Лобановский (главный тренер сборной СССР — прим. ТАСС)".

На эту тему Без особых сюрпризов. Назван окончательный состав сборной России на чемпионат Европы

Полностью состав национальной команды выглядел следующим образом: — вратари: Ринат Дасаев ("Спартак"), Виктор Чанов ("Динамо", Киев); — защитники: Владимир Бессонов ("Динамо", Киев), Вагиз Хидиятуллин ("Спартак"), Олег Кузнецов ("Динамо", Киев), Анатолий Демьяненко ("Динамо", Киев), Иван Вишневский ("Днепр", Днепропетровск), Тенгиз Сулаквелидзе ("Динамо", Тбилиси), Вячеслав Сукристов ("Жальгирис"), Сергей Балтача ("Динамо", Киев); — полузащитники: Василий Рац ("Динамо", Киев), Сергей Алейников ("Динамо", Минск), Геннадий Литовченко ("Динамо", Киев), Александр Заваров ("Динамо", Киев), Алексей Михайличенко ("Динамо", Киев), Сергей Гоцманов ("Динамо", Минск), Виктор Пасулько ("Спартак"); — нападающие: Олег Протасов ("Динамо", Киев), Игорь Беланов ("Динамо", Киев), Сергей Дмитриев ("Зенит"). Разочаровали трибуны Важным отличием Лобановского от других тренеров была его работа с тактикой (тот самый знаменитый прессинг), много внимания уделялось и психологии, и физической форме футболистов. Тренер готовил команду не просто к групповому этапу, а ко всем матчам турнира. Футболисты признавались, что на чемпионат Европы они приехали уже уставшими. Но неожиданно это сработало. "Лобановский очень много времени уделял физической подготовке и прессингу. Вы знаете, наверное, что он является первым тренером, сделавшим акцент на прессинг в тренировочном процессе, это дало нам плоды, — сказал Дасаев. — Мы очень кропотливо работали с физической подготовкой. Естественно, он так нас подводил к чемпионату Европы".

На эту тему Дворкович: выход сборной России из группы на Евро будет удовлетворительным результатом

"Нас Лобановский готовил на весь турнир, это не просто подготовка к первым играм, а дальше как пойдет, — рассказывает Хидиятуллин. — Мы приехали на определенной усталости. На самом турнире в первой игре был важен сам результат, чтобы выйти из группы, — мы его достигли. В третьей игре у нас открылось второе дыхание, и мы были в хорошей физической форме, что позволяло нам доминировать на поле в последующих играх". Матч с голландцами получился для сборной СССР очень сложным. Первая встреча группового этапа проходила в Кельне, совсем рядом с Нидерландами, так что соперники играли практически при домашних трибунах. В первом тайме советским игрокам в основном приходилось сдерживать атаки, но после перерыва подопечные Лобановского показали характер, выдержали натиск соперника и начали создавать моменты. В одной из таких атак на 53-й минуте отличился Рац, после подачи мяча справа в штрафную полузащитник в касание отправил мяч в дальний угол. После пропущенного мяча голландцы во главе с Гуллитом понеслись вперед, но это им не принесло никаких дивидендов. На послематчевой пресс-конференции Лобановский отметил, что игра сборной СССР в обороне была лучше ее действий в атаке. "Многие футболисты нашей команды сыграли в атаке в первом тайме всего на 50%, — сказал Лобановский. — Во втором тайме наш тактический план был реализован, и дело не в том, что мы забили мяч. Все обратили внимание, как мы умеем внезапно атаковать по флангам и по центру, и, будь у наших футболистов последний пас партнеру под удар точнее, мы бы забили и второй мяч". Такие разные игры Во втором и третьем турах группового этапа команда Лобановского играла против сборных Ирландии (1:1) и Англии (3:1) соответственно. При этом матч с ирландцами оказался сложнее предыдущего, с голландцами. Сборная Ирландии в первой игре на турнире обыграла англичан со счетом 1:0, что уже придавало уверенности футболистам.

Описание Нападающий сборной СССР Олег Протасов © Игорь Уткин/ТАСС

Хидиятуллин отметил, что во второй игре футболисты сборной СССР выходили, еще не имея хорошей физической подготовки, а уже в матче с англичанами были хорошо подготовлены. "Третью игру мы проводили против команды Англии, — сказал Хидиятуллин. — У нас уже был функциональный запас прочности, у нас, можно сказать, открылось второе дыхание. Мы относительно легко обыграли англичан со счетом 3:1". Несвежесть, про которую говорил Хидиятуллин, проявилась в игре с ирландцами. Сборная СССР первый тайм провалила, атакующие усилия команды соперника были намного острее, что привело к забитому мячу Ронни Уилана на 38-й минуте. Ирландцы доминировали, а сборная СССР включилась, можно сказать, только после 60-й минуты. Команда завелась после игры вратаря Дасаева, который выручил партнеров после двух выходов один на один и впоследствии был заменен из-за травмы колена, полученной в одном из эпизодов. Михайличенко, Рац, Алейников, Гоцманов, Беланов и Протасов наконец-то начали создавать моменты. В итоге сборная СССР забила — на 75-й минуте отличился Протасов. Нападающий получил мяч в штрафной и без особого труда переиграл ирландского голкипера. После матча тренер сборной СССР Юрий Морозов рассказал, что тактический план в виде быстрых контратак команде реализовать не удалось. "Нам это удавалось лишь в некоторых моментах второй половины, хочу сказать самые лестные слова об игре сборной Ирландии, которая сыграла грамотно в атаке и надежно в обороне. Ее хорошие выступления в чемпионате Европы не случайны", — сказал Морозов, комментарий которого приводит еженедельник "Футбол. Хоккей".

На эту тему Дасаев считает, что Шунин будет основным вратарем сборной России по футболу на Евро

В матче с англичанами советская сборная наладила комбинационную игру в середине поля и атаке, уже с первых минут встречи стало ясно, что сборная СССР победит соперника, уступившего до этого в двух встречах на турнире. Игра завершилась со счетом 3:1. За сборную СССР забили Алейников (на третьей минуте), Михайличенко (на 28-й) и Пасулько (на 73-й), у проигравших отличился Тони Адамс (на 16-й). Прессинг вратаря Перед матчем СССР — Италия в газетах писали, что итальянцы являются фаворитами, вспоминая товарищеский матч зимой. "Если брать издалека, то мы готовились к чемпионату Европы в Италии. Когда мы первую товарищескую встречу там проводили, мы проиграли 1:4, но мы были в физически уставшем состоянии. Ничего не означало поражение, так как готовились к чемпионату Европы", — вспоминал Дасаев. По словам Хидиятуллина, Лобановский понимал, что команда находится в хорошем игровом тонусе. "Когда Лобановский увидел, что команда готова, то с итальянцами в полуфинале он принял тактику в виде прессинга по всему полю, — сказал Хидиятуллин. — Прессинг даже должен был начинаться от вратаря, это было смешно слышать, но насколько смогли, мы этот план выдержали". Сборная СССР, набравшая хорошую физическую форму по ходу турнира, ничем не уступала итальянцам с первых минут. Первый тайм прошел в жестокой борьбе за контроль мяча, причем именно советская сборная выигрывала по этому показателю. На атаки Литовченко, Михайличенко и Заварова итальянцы отвечали индивидуальными действиями Джанлуки Виалли и Карло Анчелотти. В напряженном первом тайме зрители голов не увидели. Зато во втором игровом отрезке сборная СССР забила дважды: отличились Литовченко (58-я минута) и Протасов (62-я), который впоследствии стал лучшим бомбардиром команды на турнире с двумя мячами. После этого итальянцы стали в основном надеяться на удары Виалли, но это ни к чему не привело. Команда СССР победила со счетом 2:0 и вышла в финал, где ее ждали голландцы, которые в своем полуфинале оказались сильнее хозяев турнира, выиграв со счетом 2:1.

Описание Футболисты сборной СССР празднуют выход в финал Евро-1988 © Игорь Уткин/ТАСС

"Если брать матч с командой Италии в полуфинале, то мы выиграли за счет физической подготовки, делали прессинг по всему полю, как Лобановский нас и просил, — сказал Дасаев. — Мы были "за" его предложения и, в общем, отработали здорово в той игре". Исход финала В финале в обороне сборной СССР из-за перебора желтых карточек не мог играть центральный защитник Олег Кузнецов, который провел до этого все матчи. На его месте сыграл полузащитник Алейников, что, возможно, повлияло на исход поединка. "У нас Кузнецов в финале не играл, нам пришлось немного перестраиваться. Может быть, мы ошиблись с выбором центрального защитника. Если бы со мной бы играл не Алейников, а Балтача, все могло быть по-другому", — вспоминал Хидиятуллин. Стоит заметить, что сборная СССР имела на один день меньше отдыха перед игрой, которая состоялась 25 июня. Команда играла против итальянцев 22 июня, сборные Нидерландов и ФРГ проводили матч на день раньше. При этом первые 30 минут обе команды пытались захватить инициативу, ведя жесточайшую борьбу. В таких тяжелых играх все сводится к первому забитому мячу, и забили голландцы — на 35-й минуте, усилиями Гуллита. "Да, Алейников в финале немного подвел нас, но дело в том, что его поставили играть против ван Бастена, и он, скорее всего, не справился, — сказал Дасаев. — С тем эпизодом, когда нам первый гол забивали, — всем сказали, чтобы вышли [чтобы сделать офсайд], а он остался, поэтому нам забили".

На эту тему Черчесов объяснил, почему не включил в состав на Евро Лунева, Евгеньева и Самошникова